Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit Phil Kessel ist auch einer der letzten begehrten Free Agents vom Markt. Der 34-jährige Stürmer schließt sich den Vegas Golden Knights an, geht in seine 17. Spielzeit und jagt somit weiter den Rekord der meisten aufeinanderfolgenden Spiele.

Die Vegas Golden Knights gaben am Mittwoch die Verpflichtung des 34-jährigen Free Agents Phil Kessel bekannt. Der bullige Stürmer unterzeichnete einen 1-Jahresvertrag über 1,5 Millionen US-Dollar und nimmt damit deutliche Gehaltskürzungen (zuvor 8 Millionen US-Dollar pro Jahr) in Kauf. Zuletzt stand Kessel bei den Arizona Coyotes unter Vertrag und sammelte in der abgelaufenen Saison in 82 Hauptrunden-Spielen Scorerpunkte (acht Tore, 44 Vorlagen). Der US-Amerikaner wurde von den Boston Bruins im Draft 2006 an fünfter Stelle ausgewählt und verzeichnete seitdem in 1.204 Partien der Hauptrunde 956 Punkte (399 Tore, 557 Assists) im Dienste der Arizona Coyotes, Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs und Boston Bruins. In 96 Playoff-Spielen kommen nochmals 81 Scorerpunkte (34 Tore, 47 Vorlagen) hinzu. Mit den Pittsburgh Penguins feierte Kessel in den Jahren 2016 und 2017 den Gewinn des Stanley Cups. Der in Madison, Wisconsin geborene Rechtsschütze hat aktuell 982 aufeinanderfolgende Partien bestritten und jagt damit weiter den in der abgelaufenen Saison von Keith Yandle aufgestellten Rekord der bei 989 Partien liegt. Da ihm nur noch sieben Spiele fehlen, könnte er bereits am 24. Oktober diesen Rekord als „Ironman“ einstellen und am 17. November wäre der historische Meilenstein von 1.000 Partien in Folge möglich. Kessel hat in den letzten 12 Spielzeiten kein Spiel verpasst und nahm am 08. März diesen Jahres für einen Kurzeinsatz an der Auswärtspartie in Detroit teil und flog direkt im Anschluss per Privatjet zurück nach Phoenix, um seiner Ehefrau bei der Geburt ihrer Tochter beizustehen.