Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Boston Bruins konnten sich auf deren Top-Sturmreihe und Torhüter Jaroslav Halak beim knappen 3:2-Sieg gegen Tampa Bay verlassen. Die Vegas Golden Knights werden ihrer Favoritenrolle gerecht und lassen den Vancouver Canucks keine Chance.

Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 2:3

Serienstand: 0:1

In Spiel 1 der Conference-Halbfinal-Serie konnten sich die Boston Bruins mit 3:2 gegen die Tampa Bay Lightning durchsetzen. In einem munteren Eröffnungsdrittel konnte Boston kurz vor Ende (19.) den 1:0-Führungstreffer erzielen. Charlie Coyle kam gerade von der Mannschaftsbank, zog vor das Tor und fälschte dort einen Schuss von Brandon Carlo unhaltbar aus der Luft über die Schulter von Lightning-Torhüter Andrei Vasilevskiy ins Netz ab. Im zweiten Abschnitt erhöhte Boston während eines Überzahlspiels, als David Pastrnak einen punktgenauen Querpass von David Krejci per Direktabnahme im Tor unterbrachte. Nur 77 Sekunden waren im dritten Drittel absolviert, als Patrice Bergeron den Puck in der Angriffszone klaute, auf David Pastrnak weiterleite, der wiederum per Rückhand auf Brad Marchand legte und dieser auf 3:0 stellte. Tampa Bay gab sich noch nicht geschlagen und kämpfte sich nach dem Anschlusstor des Schweden Victor Hedman (49.) zurück in die Partie. Tampa riskierte in der Schlussphase nochmal alles, nahm Vasilevskiy zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und kam tatsächlich noch zum 2:3. Zu mehr als dem zweiten Treffer von Verteidiger Victor Hedman (59.) sollte es jedoch nicht mehr reichen und so gewinnt Boston 3:2 und führt in der Serie 1:0. Neben David Pastrnak und Brad Marchand, die beide einen Treffer und eine Vorlage beisteuerten, war Torhüter Jaroslav Halak mit 35 Paraden und einer Fanqquote von 94,6 Prozent ein sicherer Rückhalt. „Wir müssen ihm helfen, aber wir haben auch so viel Vertrauen in ihn", sagte Bruins Stürmer Charlie Coyle." Er ist ein großartiger Torwart. Er war riesig für uns. Als sie besser ins Spiel fanden und wir ein bisschen nachgaben, war er da, um die Tür zu schließen.“

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 5:0

Serienstand: 1:0

Die Vegas Golden Knights untermauerten nach einem 5:0-Sieg in Spiel 1 ihre Favoritenrolle gegen die Vancouver Canucks. Jonathan Marchessault verwerte einen Abpraller (12.) zur 1:0-Führung, mit der es auch in die erste Pause ging. Kurz nach Wiederbeginn wanderte Loui Eriksson für die Canucks auf die Strafbank, und Vegas ließ diese Gelegenheit nicht ungenutzt. In einem druckvollen Powerplay nahmen die Golden Knights das Tor von Jacob Markström unter Beschuss und Reilly Smith (23.) staubte zum 2:0 ab. Noch im zweiten Drittel sorgten Mark Stone (32.) und Alex Tuch (37.) für klare Verhältnisse. Nach dem 5:0 von Max Pacioretty (51.) war für den entnervten Vancouver-Keeper Markström das Spiel beendet und Backup Thatcher Demko (5 Paraden) durfte noch etwas Playoff-Luft schnappen. Vegas-Goalie Robin Lehner entschärfte hingegen alle 26 Torschüsse auf seinen Kasten und verdiente sich seinen ersten Playoff-Shutout der Karriere. "Es war wirklich schön, den Sieg zu holen", sagte der 29-jährige Lehner nach dem Spiel. „Ich denke, wir haben ein verdammt gutes Spiel gemacht, es war ein wirklich gutes Teamspiel. Alle haben hart gearbeitet, Schüsse geblockt und das Backchecking ausgeführt. Es war schön all die kleinen Dinge richtige zu machen, stark herauszukommen und die Serie gut zu starten.“