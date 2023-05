4:3-Erfolg in der Verlängerung

Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Gegensatz zum historisch langen Overtime-Sieg der Florida Panthers, benötigen die Vegas Golden Knights nur 1:35 Minute der ersten Verlängerung, um Spiel 1 des Conference-Finales für sich zu entscheiden.

Die Vegas Golden Knights feierten einen gelungenen Auftakt im Kampf um den Einzug in das Stanley Cup-Finale und siegten in Spiel 1 mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars.

Zum Matchwinner avancierte Vegas-Stürmer Brett Howden mit dem Siegtor in der Verlängerung. Der 25-jährige Kanadier verzog zunächst im ersten Versuch, schnappte sich jedoch die Scheibe hinter dem Tor und schoss Stars-Goalie Jake Oettinger von hinten an, so dass der Puck von dort aus den Weg ins Tor fand.



„Ich habe einfach versucht, den Puck da reinzuwerfen. Ich hatte Glück, dass er reingegangen ist“, sagte Howden gegenüber NHL.com. „Ich denke, [Stars-Torwart Jake] Oettinger hat ihn selbst rein gemacht. Ich habe einfach versucht, ihn hineinzuwerfen und wollte sehen, was passieren würde.“



Zunächst brachte Jake Robertson Dallas in Führung, bevor William Karlsson bis zu Beginn des Schlussdrittels mit zwei Toren die Partie zugunsten der Gastgeber drehte. Der neue Topscorer (22 Scorerpunkte) der Playoffs Roope Hintz egalisierte mit seinem zehnten Tor der laufenden Endrunde. Die erneute Führung der Knights durch das erste Playoff-Tor des Letten Teddy Blueger glich Jamie Benn in der 59. Minute spät aus.

Mit Teddy Blueger und Brett Howden erzielten zwei Spieler, die eigentlich nicht für das Toreschießen bekannt sind, zwei enorm wichtige Tore zum wichtigen Auftaktsieg der Golden Knights. „Jeder hat eine andere Formel“, sagte Bruce Cassidy, Trainer der Golden Knights. „Es können nicht immer die Stars oder die Jungs sein, von denen man es erwarten würde. Das ist das Gute an unserem Team. In Schlüsselmomenten springen verschiedene Leute in die Bresche.“

Nachdem die Florida Panthers auch in der Overtime siegten, war es erst zum fünften Mal in der NHL-Geschichte, dass die Auftaktspiele beider Halbfinal-Serien in die Verlängerung gingen.

Vegas feierte den siebten Comeback-Sieg der aktuellen Playoffs und stellte damit den Franchise-Rekord aus dem Jahre 2021 ein.

Spiel 2 der Best-of-seven-Serie findet am Sonntag Abend (MEZ) erneut in Vegas statt.