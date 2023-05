Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Vegas Golden Knights haben einen souveränen 4:0-Erfolg bei den Dallas Stars eingefahren und sind damit nur noch einen Sieg vom Stanley Cup-Finale entfernt.

Nachdem Vegas die ersten beiden Spiele des Conference-Finales gegen die Dallas Stars erst in der Verlängerung gewann, war in Spiel 3 bereits nach 7:10 Minuten beim Stande von 3:0 für die Knights die Vorentscheidung gefallen.

Jonathan Marchessault brachte die Mannen aus dem US-Bundesstaat Nevada bereits nach nur 71 Sekunden erstmals auf die Anzeigetafel. Kurz darauf brannten bei Stars-Kapitän Jamie Benn die Sicherungen durch, indem er den bereits am Boden liegenden Gegenspieler Mark Stone mit einem völlig überflüssigen Cross-Check in den Nacken foulte. Die Schiedsrichter entschieden nach Studie der Bilder auf eine Spieldauerdtrafe. Die fünfminütige Überzahl nutze Ivan Barbashev (6.) zur 2:0-Führung aus. William Carrier (8.) legte mit seinem ersten Tor der diesjährigen Playoffs nur kurze Zeit später zum 3:0 nach.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Abwehrchef Alex Pietrangelo für die Gäste auf 4:0. Danach verwaltete Vegas das Spiel und konzentrierte sich auf eine stabile Defensive. Dallas rannte an, schaffte es aber trotz einer klaren Überlegenheit bei den Torschüssen von 34:16 keinen eigenen Treffer zu erholen. Vegas-Goalie Adin Hill verdiente sich mit einer starken Leistung seinen ersten Karriere-Shutout in den Playoffs und avancierte so zum Matchwinner. Es war zudem der fünfte Sieg in Folge für den 27 Jahre alten Kanadier.

Bereits in Spiel 4, welches am Donnerstag (Ortszeit) erneut in Dallas stattfindet, haben die Golden Knights die Chance den zweiten Einzug in der noch jungen Franchise-Geschichte in das Stanley Cup-Finale per Sweep perfekt zu machen.