Lesedauer: ca. 4 Minuten

Die Vegas Golden Knights empfangen die Vancouver Canucks, die mit einer Glanzleistung Titelverteidiger St. Louis eliminierten. Beide Teams überzeugten bislang mit ihrer Kadertiefe, die eine entscheidende Rolle spielen kann.

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks

Ein äußerst interessantes Duell darf man in der Serie zwischen den Erstplatzierten Vegas Golden Knights und den Fünftplatzierten Vancouver Canucks erwarten. Vegas konnte sich in der ersten Runde gegen hartnäckige Chicago Blackhawks mit 4:1 durchsetzen. Die Vancouver Canucks schalteten hingegen mit einer beeindruckenden Vorstellung Titelverteidiger St. Louis Blues mit 4:2 aus. Bei den Golden Knights konnte jeder der 20 eingesetzten Spieler mindestens einen Scorerpunkt sammeln. Topscorer des Teams sind Mark Stone (4 Tore, 4 Vorlagen) und Reilly Smith (3 Tore, 5 Vorlagen) mit jeweils acht Scorerpunkten. Bei den Torschützen liegen Mark Stone, Shea Theodore und Alex Tuch mit jeweils vier Treffern an der Spitze. Im Tor verfügt Vegas mit Starting-Goalie Robin Lehner (2,44 Gegentore pro Spiel, Fangquote 90,4 Prozent) und Marc-Andre Fleury (2,50 Gegentore pro Spiel, Fangquote 88,6 Prozent) über eines der besten Torhüter-Duos der Liga, das bislang noch keine Topwerte ablieferte, dies jedoch wegen der guten Vorderleute, die nur wenig Torschüsse zulassen, auch nicht nötig war. Die große Stärke des Teams ist die Kompaktheit zwischen Abwehr und Angriff, eine Qualität, die besonders in den Playoffs von entscheidender Bedeutung sein kann. Hinzukommt der Siegeswille und der Glaube an sich selbst, der sich insbesondere in Spiel 5 zeigte, als ein 0:2-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg gedreht werden konnte.

Die junge Truppe der Vancouver Canucks wurde von Spiel zu Spiel besser und beeindruckte mit einer Spielfreude, wie es kaum bei einer anderen Mannschaft im bisherigen Wettbewerb zu sehen war. In schwierigen Situation, wie der kassierte Ausgleich sieben Sekunden vor Schluss in Spiel 2, reagierte das Team mit der passenden Antwort und gewann in der Overtime. Ebenso nachdem man nach einer 2:0-Serienführung den 2:2-Ausgleich hinnehmen musste und mit einer Selbstverständlichkeit und Coolness die beiden nächsten Partien und somit die Serie gewann. Die Canucks verfügen über eine brandgefährliche Offensivabteilung, die von Topscorer Eilas Pettersson mit 13 Scorerpunkten (4 Tore, 9 Vorlagen) angeführt wird. Rookie Quinn Hughes spielt in der Abwehr, als ob er schon Jahrzehnte lange NHL-Erfahrung auf dem Buckel hätte. Mit zehn Punkten (1 Tor, 9 Vorlagen) liegt er zusammen mit J.T. Miller auf dem zweiten Platz der internen Scorerwertung. Ebenso konnten Bo Horvat mit sechs Treffern als Torjäger und Brock Boeser (beide acht Punkte) überzeugen. In Spiel 6 wurden vier von sechs Treffern aus der dritten und vierten Sturmreihe beigesteuert, was von einer enormen Kadertiefe zeugt, die im weiteren Verlauf der Playoffs über Sieg und Niederlage entscheiden wird. Das überragende Powerplay mit Quinn Hughes als Taktgeber an der blauen Linie kann jederzeit den Unterschied ausmachen. Im Tor hinterließ Jacob Markström mit 2,44 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 92,2 Prozent einen ganz starken Eindruck. Er gehörte bei allen vier Siegen zu den Matchwinnern und war der Schlüssel zum Erfolg gegen Stanley Cup-Sieger St. Louis.

Die Vegas Golden Knights gehen mit ihrer Kompaktheit, Erfahrung und Kadertiefe als Favorit in das Conference-Halbfinale. Jedoch ist Vancouver keinesfalls chancenlos. Gerade die starken Special Teams, die Power und Spielfreude in der Offensive und das getankte Selbstvertrauen könnten für eine weitere Überraschung sorgen.

Hockeyweb-Tipp: Die Vancouver Canucks sorgen weiter für Furore und gewinnen 4:3

Colorado Avalanche - Dallas Stars

Im Halbfinale der Western Conference stehen sich die Colorado Avalanche und Dallas Stars gegenüber. Der zweitplatzierte Colorado schaltete zuvor die Arizona Coyotes mit 4:1-Siegen in der ersten Runde der Playoffs aus. In der Endrunde (inklusive Round Robin) war insbesondere der deutsche Torhüter Philipp Grubauer mit nur 1,49 Gegentoren pro Spiel, einem Shutout und einer Fangquote von 93,7 Prozent ein starker Rückhalt für sein Team. In der Offensive glänzte Superstar Nathan MacKinnon mit 13 Scorerpunkten (4 Tore, 9 Vorlagen) NHL-Topscorer der Postseason, dem Finnen Mikko Rantanen (3 Tore, 7 Vorlagen) und vor allem Nazem Kadri, Center der zweiten Sturmreihe, mit sechs Toren (drei Game-Winner) und fünf Assists. Mit 17 Spielern im Kader, die bereits mindestens einen Scorerpunkt verbuchen konnten und 14 verschiedenen Torschützen hat die Avalanche eine besondere Qualität in der Kadertiefe. Der Angriff von Colorado überzeugte mit 4,4 Toren im Schnitt in der Serie gegen die Coyotes und zuletzt kam die Lawine mit zwei 7:1-Siegen ordentlich ins Rollen.

Die Dallas Stars gewannen die Serie gegen die Calgary Flames mit 4:2. Dabei lagen die Texaner mit 1:2 in Rückstand und retten sich in Spiel 4 erst zwölf Sekunden vor Schluss in die Verlängerung, bevor in der Overtime der Sieg erzwungen wurde. Spiel 5 war dann Ganz im Sinne von Dallas, dass sie mit ihrer gewohnt defensiven Spielweise 2:1 gewinnen konnten. In der entscheidenden Partie erholten sich die Stars von einem frühen 0:3-Rückstand und drehten diesen mit einer ungewohnten Offensivkraft noch in ein 7:3. Diese Nervenstärke und ungewohnte Offensivqualitäten könnten Dallas neben der eigentlich starken Abwehr zu einem schwer auszurechnenden Gegner machen. In der Offensive war zuletzt vor allem der Russe Denis Gurianov (6 Tore, 1 Vorlage) mit seinem Viererpack ein wichtiger Aktivposten. Aber auch Joe Pavelski (6 Tore, 2 Vorlagen) deutete in Spiel 4 mit einem Hattrick und dem Siegtreffer seine Wichtigkeit und Durchschlagskraft an. Verteidiger Miro Heiskanen ist mit zwölf Scorerpunkten (drei Tore, neun Assists) Topscorer der Stars und steuerte in Spiel 6 ein Tor und drei Vorlagen bei. Im Tor lieferte der aus Kazachstan stammende Anton Khudobin mit 2,49 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 91,9 Prozent eine ordentliche Vorstellung. Der eigentliche Backup übernahm den Starter-Job, nachdem Ben Bishop nach Spiel 2 mit dem Status „unfit to play“ ausfällt. Noch nicht so richtig in die Gänge kam bislang die erste Sturmreihe mit Tyler Seguin (0 Tore, 3 Assists), Jamie Benn (2 Tore, 2 Assists) und Alexander Radulov (1 Tor, 2 Assists).

Letztendlich ist es eine äußerst interessante Begegnung, bei der Colorado mit Vorteilen auf der Torhüterposition und in der Offensive favorisiert ist. Dallas baut auf eine starke Defensive und die zuletzt ungewohnte Stärke im Sturm gepaart mit einer Leistungssteigerung der ersten Sturmreihe könnte für eine lange Serie sorgen.

Hockeyweb-Tipp: Grubauer setzt sich mit Colorado 4:3 durch