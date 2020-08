Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Vancouver Canucks haben mit einer beeindruckenden Vorstellung Titelverteidiger St. Louis Blues mit 6:2 bezwungen, den entscheidenden vierten Sieg geholt und treffen nun auf die Vegas Golden Knights. Die Philadelphia Flyers bestehen gegen Montreal dank Torhüter Carter Hart und treffen nun auf die New York Islanders

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 2:3

Serienstand: 2:4

Flyers-Torhüter Carter Hart war mit 31 Paraden der Sieggarant beim 3:2-Sieg gegen Montreal. Mit dem entscheidenden 4:2 in der Playoff-Serie zieht Philadelphia in das Halbfinale der Easten Conference ein, wo die New York Islanders mit den beiden Deutschen Thomas Greiss und Tom Kühnhackl als Gegner warten. Nach nur 28 Sekunden schlenzte Flyers-Verteidiger Ivan Provorov direkt nach einem Bullygewinn den Puck Richtung Tor, wo Canadiens-Kapitän Shea Weber diesen unhaltbar für Keeper Carey Price abfälschte. Bereits in der sechsten Spielminute folgte das 2:0 von Kevin Hayes, dessen Schuss auf das Tor ebenfalls von einem Canadiens-Spieler entscheidend abgefälscht wurde. Hoffnung für die Kanadier keimte wieder auf, als Nick Suzuki (11.) in Überzahl einen Abpraller zum Anschlusstreffer verwertete. Montreal versäumte es jedoch den nächsten Treffer zu erzielen und die äußerst effektiven Flyers (insgesamt nur 17 Torschüsse) stellten den zwei-Tore-Vorsprung in der 25. Spielminute durch den Österreicher Michael Raffl wieder her. Zwar hatte Nick Suzuki mit seinem zweiten Treffer des Spiels die postwendende Antwort parat, aber Goalie Carter Hart hielt alle weiteren Schüsse auf seinen Kasten und sicherte so Philadelphia den ersten Sieg einer Playoff-Serie seit dem Jahre 2012.

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 6:2

Serienstand: 4:2

Die Vancouver Canucks haben die Nerven behalten und Titelverteidiger St. Louis Blues aus dem Wettbewerb befördert. Mit einem beeindruckenden 6:2-Sieg feierten sie den nötigen vierten Sieg in der ersten Runde der Playoffs und treffen nun im Conference-Halbfinale auf die Vegas Golden Knights. Dabei gewannen sie nach 2011, als sie im Stanley Cup-Finale gegen Boston verloren, erstmals wieder eine Playoff-Serie. Vancouver führte nach einem frühen Tor von Jay Beagle (4.) zur ersten Pause mit 1:0. Kurz nach Wiederbeginn (23.) erhöhte Antoine Roussel auf 2:0. Die Vorentscheidung dann, als Troy Stecher (27.) und Brock Boeser (29.) innerhalb von 77 Sekunden das Ergebnis auf 4:0 schraubten. Danach war abermals der Arbeitstag von Blues-Keeper Jordan Binnington (14 Paraden, Fangquote 77,8 Prozent), der erstmals wieder den Vorzug vor Jake Allen erhielt, beendet. Erwähnenswert das 3:0, dass bezeichnend für die Spielfreude und das Selbstvertrauen der Canucks ist. Mit einer sehenswerten Passstaffette über Elias Pettersson, Quinn Hughes, Brandon Sutter und Torschütze Troy Stecher wurde die Hintermannschaft der Blues schwindelig gespielt.







Im Schlussabschnitt brachte Jaden Schwartz (47.) die Blues erstmals auf die Anzeigetafel, doch Tyler Motte (54.) verwandelte ein tolles Zuspiel von Jay Beagle zum 5:1. Kurz vor Schluss verkürzte erneut Jaden Schwartz auf 2:5, bevor wieder Tyler Motte (60.) in das leere Tor den Schlusspunkt zum 6:2 setzte. Neben Doppeltorschütze Tyler Motte und Brandon Sutter (drei Vorlagen) gehörte wieder einmal Torhüter Jacob Markström mit 34 gehaltenen Schüssen und einer Fangquote von 94,4 Prozent zu den Matchwinnern. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung aus der Kadertiefe, da vier Tore von Spielern der dritten und vierten Angriffsreihe erzielt wurden.