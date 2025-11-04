Meilenstein für McDavid bei Oilers-Niederlage in St. Louis

Vancouver Canucks gewinnen bei den Nashville Predators

04.11.2025, 14:40 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Lukas Reichel und Leon Draisaitl bleiben ohne eigene Scorerpunkte.

Nashville Predators - Vancouver Canucks 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:1 - OT)

Brock Boeser war einmal der Mann des Abends für die Vankouver Canucks: Im Mittelabschnitt erzielte er die zwischenzeitliche 3:1-Führung für die Canucks - und in der Verlängerung sorgte er zwei Sekunden vor der Sirene mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Zudem bereitete er die 2:1-Führung der Westkanadier durch Jake DeBrusk vor.

Lukas Reichel wartet weiter auf seinen ersten Scorerpunkt seit seinem Wechsel aus Chicago an Kanadas Pazifikküste. In knapp 16 Minuten gab er zwei Torschüsse ab und ging mit einer ausgeglichenen Plus-Minus-Bilanz aus dem Spiel.

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Eine eher ärgerliche Niederlage mussten die Edmonton Oilers in St. Louis hinnehmen: Sie gaben mehr Torschüsse ab, waren effektiv im Powerplay, gewannen fast 60 Prozent der Anspiele und setzten mehr Hits (17:12). Dass sie am Ende denoch mit leeren Händen dastanden, lag an dem späten Treffer von Pius Suter, der 83 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung sorgte. Er stocherte nach einem Schuss des potenziellen Olympia-Teilnehmers für Kanada, Colton Pareyko, erfolgreich nach.

Leon Draisaitl blieb in der Partie ohne Punkte, gab ledlich einen Torschuss ab und ging mit einem Wert von -1 aus der Partie. Connor McDavid blieb sogar ganz ohne Torschuss, konnte sich aber über zwei Assists und einen ganz speziellen Meilenstein freuen: Als 69. Spieler der NHL-Geschichte hat er die Marke von 1100 Punkten erreicht - nach Wayne Gretzky, Mario Lemieux und Mike Bossy zudem als viertschnellster Spieler überhaupt.

Die St. Louis Blues, für die der 20jährige Slowake Dalibor Dvorsky sein erstes NHL-Tor schoss, beendeten damit ihre Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

Philipp Grubauer kam beim 3:1-Heimsieg der Seattle Kraken nicht zum Einsatz. William Nylander schoss die Toronto Maple Leafs zu ihrem 4:3-Sieg gegen die Pittsburgh Penguins und krönte damit das Mega-Comeback der Leafs, die in nicht einmal dreieinhalb Minuten mit drei Treffern, darunter zwei von Nylander, die Partie ausglichen, ehe Bobby McMann gut sechs Minuten vor der Schlusssirene das Spiel endgültig zu ihren Gunsten drehte.