Lesedauer: ca. 1 Minute

Das 36. Saisontor von Leon Draisaitl kann reicht nicht für einen Sieg mit den Edmonton Oilers. Auch für Nico Sturm setzt es trotz zwei Assists die nächste Pleite mit San Jose. Tim Stützle bleibt hingegen punktlos aber siegreich mit den Ottawa Senators.

Linus Ullmark, Torhüter der Boston Bruins, war der Held des 3:1-Erfolgs seines Teams bei den Vancouver Canucks. Neben 26 Paraden gelang dem 29-jährigen Schweden auch das seltene Kunststück als Torhüter einen Treffer zu erzielen. Beim Stande von 2:1 nahmen die Canucks ihren Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspieler vom Eis, doch verloren die Kanadier den Puck an Ullmark der gedankenschnell von seinem Tor aus das Spielgerät über das gesamte Eis in das gegnerische leere Tor zum 3:1-Endstand beförderte. Es war das erst 13. Tor eines Torhüters in der NHL-Geschichte, was zuletzt Pekka Rinne im Jahre 2020 gelang.

Leon Draisaitl konnte zwar sein 36. Saisontor erzielen, verlor jedoch am Ende mit den Edmonton Oilers knapp 5:6 gegen Ligaschlusslicht Columbus Blue Jackets. Dabei glichen die Kanadier einen 0:4-Rückstand zum 4:4 aus, bevor Jack Roslovic für Columbus doppelt traf und entscheidend in Front brachte. Punktbester Akteur mit vier Punkten (zwei Tore, zwei Vorlagen) war einmal mehr Edmontons Connor McDavid.

Nico Sturm steuerte zwei Vorlagen zum 1:1 und 2:2 bei. Letztendlich musste er sich aber mit den San Jose Sharks gegen die Chicago Blackhawks 3:4 im Penaltyschießen geschlagen geben. Der Schweizer Philipp Kurashev avancierte als einziger erfolgreicher Schütze im Shootout zum Matchwinner für die Blackhawks, bei denen Superstar Patrick Kane aufgrund eines bevorstehenden Trades nicht zum Kader gehörte.

Auch für Moritz Seider setzte es mit den Detroit Red Wings eine 0:3-Pleite gegen Ex-Champion Tampa Bay Lightning, bei dem Torhüter Andrei Vasilevskiy mit 45 Paraden der Mann des Spiels war.

Einziger deutscher Spieler war Tim Stützle, der zwar ohne eigene Torbeteiligung blieb, aber 5:2 mit den Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens gewann.

Die Ergebnisse von Samstag, 25.02.2023 in der Übersicht:

Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 6:5

Washington Capitals - New York Rangers 6:3

St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins 2:3 n.V.

Vancouver Canucks - Boston Bruins 1:3

Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks 2:3

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 2:5

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 7:0

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 0:3

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:3 n.P.

San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 3:4 n.P.

Colorado Avalanche - Calgary Flames 4:1