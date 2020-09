Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Deutsche erhielt im entscheidenden Spiel 7 den Vorzug vor Varlamov - und wehrte alles ab, was auf sein Tor kam

Die Philadelphia Fyers konnten ihre Aufholjagd nicht krönen: Mit den Overtime-Erfolen in Spiel 5 und 6 hatten sie die Serie gegen die New York Islanders ausgeglichen, waren im Showdown in der vergangenen Nacht dann jedoch chancenlos. Damit ziehen die New Yorker erstmals seit 27 Jahren wieder in das Finale der Eastern Conference ein. "Mir hat unser Start in dieses Spiel gefallen", sagte Flyers-Coach Alain Vigneault nach dem Spiel. "Die ersten sechs Minuten waren wir gut drauf: Wir haben gute Spielzüge gezeigt, waren in deren Zone. Nach dem ersten Tor hatten wir allerdings nicht mehr denselben Schwung. Sehr entäuschend für unser gesamtes Team."



Ganze 16 Torschüsse gestattete die Defensive der Isles den Angreifern der Flyers. Und alle wurden von Thomas Greiss, dem Isles-Coach Barry Trotz nach zwei Spielen Pause wieder den Vorzug vor Varalamov gegeben hatte, entschärft. Sieben Paraden zeigte Greiss, der erstmals ein Spiel 7 absolvierte, im letzten Drittel, als die Flyers nochmal versuchten, das drohende Aus abzuwenden.

Dabei kamen die Flyers zunächst gut ins Spiel, erarbeiteten sich einige gute Gelegenheiten, die beste durch Jakub Voracek, der mit seinem Abfälscher aber nur den Pfosten traf. Nach neuneinhalb Minuten im ersten Abschnitt dann die spielentscheidende Szene: Nach einer Passstafette über mehrere Stationen in der Flyers-Zone kam Scott Mayfield am rechten Bullypunkt schließlich frei zum Schuss und ließ Philadelphias Goalie Carter Hart mit seinem platzierten Handgelenkschuss ins lange Eck keine Chance. Dieser Treffer, Mffields erster in den Play-offs, nahm dem Team aus Pennsylvania die Energie.

Nur vier Minuten später legten die Islanders durch Andy Greene nach und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Brock Nelson schloss im MItteldrittel einen 2-gegen-1-Konter zum dritten Tor für die New Yorker ab. Anthony Beauvillier traf gut sechs Minuten vor dem Ende ins leere Tor der Flyers und besiegelte endgültig den Einzug in die nächste Runde.

"Wenn Du in Spiel 7 einen Shutout erreichst, musst Du Deinem Torhüter dankbar sein. Er hat unglaublich gespielt und einige große Paraden gezeigt. Ich freue mich sehr für ihn. Er ist ein toller Typ und ein großartiger Teamkollege", sagte Torschütze Scott Mayfield über die Leistung von "Greisser".

Das Conference Finale gegen Tampa Bay Lightning beginnt bereits morgen nacht.

Tore:

1:0 Scott Mayfield (Toews | Eberle) 9:27

2:0 Andy Greene (Brassard | Nelson) 13:12

3:0 Brock Nelson (Bailey | Pulock) 31:26

4:0 Anthony Beauvillier (Nelson|Bailey) 53:42 (ENG)