Lesedauer: ca. 1 Minute

Nico Sturm verlor mit seiner Mannschaft das erste von zwei Auswärtsspielen zum Serienauftakt.

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Serienstand: 1:0

Mit zwei Toren zu ganz wichtigen Zeitpunkten im ersten Drittel legten die Toronto Maple Leafs den Grundstein zu ihrem ersten Sieg in der zweiten Runde - auch wenn es am Ende nochmal eng wurde. Nach nur 33 Sekunden traf William Nylander zur frühen Führung für die Hausherren, die er nach 13 Minuten ausbaute. Den Anschlusstreffer der Panthers nach 17 Minuten beantwortete Morgan Reilly nur 19 Sekunden später mit dem dritten Treffer der Leafs.

Chris Tanev erhöhte im Mitteldrittel auf 4:1 für die Gastgeber.

Zu Beginn des Schlussabschnitts dann die Aufholjagd der Panthers: Eetu Luostarinen nach exakt 99 Sekunden und der Lette Uvis Balinskis drei Minuten später brachten den amtierenden Meister wieder in Schlagdistanz. Sechs Minuten vor dem Ende traf Matthew Knies per Alleingang zum fünften Mal, nachdem Sam Reinhart wenige Sekunden zuvor aus kurzer Distanz an Joseph Woll, der im zweiten Drittel den verletzten Anthony Stolarz ersetzte, gescheitert war.

Danach konnten die Panthers bei gezogenem Torwart nur noch durch Sam Bennett verkürzen.

Nico Sturm kam in neun Minuten Eiszeit auf einen geblockten Schuss und setzte einen Hit.



