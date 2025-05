Lesedauer: ca. 1 Minute

Nico Sturm steht mit den Florida Panthers bereits nach Spiel 2 in der Playoff-Serie gegen die Toronto Maple Leafs unter Druck.

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Serienstand: 2:0

Die Toronto Maple Leafs sicherten sich mit einem knappen 4:3-Sieg gegen die Florida Panthers auch den zweiten Erfolg in der Serie und führen nun mit 2:0. Mitch Marner erzielte das Siegtor 17 Sekunden nachdem Anton Lundell erst zum 3:3 für Florida ausglich. William Nylander setzte seine starke Form fort und erzielte den fünften Treffer aus den vergangenen drei Partien, während Max Pacioretty erneut zwei Scorerpunkte verbuchte. Nico Sturm konnte in 9:35 Minuten keine nennenswerten Aktionen setzen.

Florida hat nun in den kommenden beiden Partien Heimrecht und muss dort unbedingt gewinnen, um nicht vorzeitig die Ambitionen auf die Titelverteidigung begraben zu müssen.

Winnipeg Jets - Dallas Stars 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Serienstand: 0:1

Mikko Rantanen führte die Dallas Stars mit einem Hattrick im zweiten Drittel zu einem 3:2-Sieg über die Winnipeg Jets. Es war sein zweiter Hattrick in Folge in den Playoffs, womit er NHL-Geschichte schrieb, da er der erste Spieler ist, der innerhalb der gleichen Playoffs mehr als einmal drei Tore in einem Drittel erzielte. Ebenfalls in die Geschichtsbücher schrieb er sich, in dem er an zwölf Toren in Folge beteiligt war – die vorherige Bestmarke hatte Legende Mario Lemieux mit neun inne. Daneben parierte Dallas-Schlussmann Jake Oettinger 29 Schüsse und beendete damit die Serie von acht aufeinanderfolgenden Niederlagen der Stars in Spiel 1.



