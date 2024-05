Lesedauer: ca. 2 Minuten

Dank einer couragierten Leistung - auch ohne ihren erkrankten Superstar - gewinnen die Leafs das zweite Spiel hintereinander.

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2:1

Playoff-Stand: 3:3



Nach ein paar Minuten des Mitteldrittels passierte Erstaunliches in der Scotiabank Arena zu Toronto: Die Boston Bruins gaben ihren ersten Torschuss der Partie bei Fünf-gegen-Fünf ab! Es war der zweite Versuch insgeamt, im ersten Drittel hatte Jake DeBrusk für die Gäste aus Massachusetts einmal in Unterzahlauf das Tor der Leafs geschossen. Entsprechend angefressen war Bruins-Coach Jim Montgomery, der 1996/97 eine Saison für die Kölner Haie spielte, nach dem Spiel: "Unser Start war inakzeptabel. Wir müssen einen Weg finden, gleich im Spiel zu sein, und wir müssen einfach besser sein. Toronto kam gut ins Spiel, sie waren im Vorteil und hatten das Momentum auf ihrer Seite. Ich denke, dass wir in den letzten 30 Minuten wirklich gut zurückgeschlagen haben, aber es darf nicht so lange dauern."



Nach 20 Minuten standen 12:1 Torschüsse zu Buche zugunsten der Gastgeber in Ontario. Bis zur Mitte des Schlussabschnitts ging ähnlich weiter, da stand das Verhältnis bei 18:5.



Trotz dieser Überlegenheit fehlten zunächst die ganz großen Chancen für die Gäste, die ohne erneut ohne ihren Superstar Auston Mathews antreten mussten. Doch gerade als sich die Bruins berappelten und ihrerseits die ersten richtigen Offensiv-Aktionen hatten, traf William Nylander zur Führung für die Leafs. Er schmiss die Scheibe in der Schlussminute des zweiten Drittels aus halbrechter Position Richtung Tor, wo sie Bruins-Verteidiger Charlie McAvoy unhaltbar für seinen Torwart Jeremy Swayman abfälschte. Gut zwei Minuten vor dem Ende war es erneut Nylander, der einen Alleingang durch die Beine von Swayman zur 2:0-Führung abschloss.

Kurz darauf nahmen die Bruins ihren Torwart vom Eis und hatten dann Glück, dass die Leafs das Empty Net Goal knapp verpassten. Die Hausherren brachten die Führung über die Zeit, bis Morgan Geekie exakt 0,1 Sekunden vor der Schlusssirene dem sehr starken Leafs-Goalie Joseph Woll den Shutout verwehrte. Das dürfte ihm aber relativ egal gewesen sein, denn wichtig war allein der Sieg, um die Saison der Leafs am Leben zu erhalten. Und sollten sie Spiel 7 am Samstag in Boston gewinnen, könnte das die Wahrnehmung der Franchise als talentiertes Team, das in den entscheidenden Momenten aber nichts reißt, komplett verändern.

Schmankerl für Statistik-Freunde: William Nylander ist nach Darcy Tucker (Spiel 5 des Eastern Conference-Finales 2002), Dave Keon (Spiel 7 des Stanley-Cup-Finales 1964) und Ken Doraty (Spiel 5 des Stanley-Cup-Finales 1933) der vierte Spieler in der Geschichte der Maple Leafs, der alle Tore seines Teams zum Sieg in einem Elimination Game erzielt hat.