Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit einer konzentrierten Leistung ermöglichten die Leafs ihrem Torwart Jack Campbell seinen ersten Shutout in der Endrunde. Zwei Veteranen entscheiden das Spiel.

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 0:4



Serienstand: 1:3



Mit einem Doppelschlag der beiden "Senioren" Jason Spezza, 37, und Joe Thornton, fast 42, in nur zweieinhalb Minuten stellten die Leafs im Mittelabschnitt (33. und 36.) die Weichen auf Sieg. Spezza, der in Toronto geboren wurde, hielt bei einem 2-gegen-1-Angriff seinen Schläger in den Pass von Alex Galchenyuk und lenkte den Puck über die Schoner Habs-Goalie Carey Price ins Tor. Kurz darauf schloss Joe Thornton eine sehenswerte Kombination in der Zone der Canadiens, die er selbst eingeleitet hatte, mit einem Tip-In ab. Zu Beginn des Mitteldrittels hatte William Nylander, ebenfalls nach einer präzise ausgespielten Passstaffette über Alex Galchenyuk und Alexander Kerfoot die Führung erzielt. Galchenyuk, der sechs Spielzeiten in Montreal verbracht hat, setzte mit seinem Treffer ins leere Tor dreieinhalb Minuten vor dem Ende - da saß Cary Price aber schon fast eine Minute auf der Bank zugunsten des Extra-Angreifers (!) - den Schlusspunkt zum ersten Shutout in der Endrunde den jungen Jack Campbell im Tor der Leafs.

Damit können die Männer mit dem Ahornblatt auf der Brust bereits morgen nacht auf eigenem Eis den Einzug in die nächste Runde gegen die Winnipeg Jets perfekt machen.



William Nylander ist der erste Spieler seit dem großen Wendell Clark 1986, der in den ersten vier Partien der Endrunde jeweils mindestens einen Treffer erzielt. Joe Thornton ist der älteste Spieler der Leafs-Historie, der in den Play-offs einen Punkt macht. Anfang Juli feiert der Veteran seinen 42. Geburtstag.

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 3:2 (OT)



Serienstand: 3:2



Kapitän Jordan Staal entschied das Spiel nach nur zwei Minuten in der ersten Verlängerung für die Hurricanes: Brett Pesce hatte auf das Tor der Predators geschossen, Torwart ließ den Puck nach vorne abprallen, stach ihn aber geistesgegenwärtig weg von seinem Tor. Allerdings reagierte Jordan Staal ebenso schnell beförderte sie aus kurzer Distanz in Baseball-Manier ins Tor der Preds. Der Rest war Jubel in Schwarz-Rot und natürlich der obligatorische Viking Chant am Mittelkreis vor vollbesetzten Rängen.

In der regulären Spielzeit hatten Yakov Trenin und Martin Necas jeweils zweimal getroffen.