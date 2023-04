Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken mit einem erneut starken Torhüter Philipp Grubauer fordern Colorado auch in Spiel 2 erneut alles ab, müssen sich aber am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Titelverteidiger Colorado Avalanche siegte in Spiel 2 der ersten Runde gegen die Seattle Kraken knapp mit 3:2 und glich damit die Serie auf 1:1 aus.

Dabei gingen die Gäste aus Seattle im ersten Abschnitt durch Justin Schultz (3.) und einem Unterzahltor von Brandon Tanev (14.) mit 2:0 in Führung. Doch Artturi Lehkonen und Valeri Nichushkin stellten im Mitteldrittel innerhalb von 48 Sekunden wieder auf 2:2, bevor Verteidiger Devon Toews (53.) in der Schlussphase das Comeback der Avalanche mit dem Siegtreffer perfekt machte.

Kraken-Torhüter Philipp Grubauer spielte erneut stark, parierte 38 Schüsse und hatte eine Fangquote von 92,7 Prozent. Bereits in Spiel 1 (3:1) war der 31 Jahre alte Rosenheimer ein starker Rückhalt und brachte seinen Ex-Klub zur Verzweiflung.

Die Serie wechselt nun für zwei Spiele nach Seattle, wo die Kraken in der Climate Pledge Arena Heimrecht genießen.

Erneut mit 5:1 gewannen die New York Rangers auch Spiel 2 im Prudential Center der New Jersey Devils und bauten die Serienführung auf 2:0 aus.

Zum Matchwinner schwang sich diesmal der zur Trading-Deadline von den Chicago Blackhawks verpflichtete Patrick Kane mit einem Tor und zwei Vorlagen auf. Wie in Spiel 1 erzielte Chris Kreider zwei Tore und wieder beide in Überzahl. Damit ist er der erste Spieler, dem vier Powerplaytore in den ersten beiden Spiele zum Start einer Endrunde gelangen.

Nach der 3:7-Klatsche in Spiel 1 hatten die Toronto Maple Leafs die passende Antwort parat und gewannen Spiel 2 mit 7:2 gegen die Tampa Bay Lightning und glichen die Serie zum 1:1 aus.

John Tavares war mit seinem ersten Playoff-Hattrick (erster Hattrick eines Leafs-Spielers seit 2003) der Mann des Spiels. Daneben überzeugten auch Mitchell Marner (zwei Tore, eine Vorlage) und Auston Matthews (zwei Vorlagen). Punktbester Akteur mit vier Vorlagen war Verteidiger Morgan Rielly.

Ebenfalls den Serienausgleich schafften die Vegas Golden Knights beim 5:2 gegen die Winnipeg Jets. Angeführt von Kapitän Mark Stone, siegte Vegas nach zwei ausgeglichenen Dritteln dank eines starken Schlussabschnitts mit drei Toren. Stone legte erst die Vorlage zum 3:2 durch Chandler Stephenson auf und markierte dann die beiden Tore zum 4:2 und 5:2 höchstpersönlich.

Die Ergebnisse vom Donnerstag, 20.04.23 in der Übersicht:

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 7:2

Playoff-Stand: 1:1

New Jersey Devils - New York Rangers 1:5

Playoff-Stand: 0:2

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 3:2

Playoff-Stand: 1:1

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 5:2

Playoff-Stand: 1:1