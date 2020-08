Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Torhüter der Boston Bruins beendet die Saison freiwillig und reist aus der Blase in Toronto ab, um bei seiner Familie zu sein. Dies bedeutet ein erheblicher Rückschlag für Boston im Kampf um den Stanley Cup.

Die Boston Bruins verkündeten heute, dass deren Torhüter Tuukka Rask freiwillig aus der Blase in Toronto abreist und nicht mehr für die weiteren Playoffs zur Verfügung steht. „Ich möchte bei meinen Teamkollegen sein und mit ihnen fighten, aber es gibt in diesem Moment wichtigere Dinge als Eishockey in meinem Leben – und das ist, bei meiner Familie zu sein. Ich danke den Bruins und meinen Teamkameraden für deren Unterstützung und wünsche ihnen viel Erfolg“, so der 33-jährige Finne in einem Statement der Boston Bruins. Laut Bruins-General Manager Don Sweeney entschied sich Rask für den Verzicht, da seine Familie mit einem Neugeborenen und zwei kleine Mädchen auf ihn zuhause wartet. „Ich rechne es Tuukka extrem hoch an, dass er versucht hat, durchzuhalten“, sprach Sweeney. „Die Prioritäten sind in der richtigen Reihenfolge und das ist das, was er tun muss. Rasks Familie gehe es gut, sie sei sicher und gesund.“ Bereits am heutigen Abend stand Backup Jaroslav Halak in Spiel 3 zwischen den Pfosten. Der 22-jährige Tscheche Dan Vladar wird fortan als Nummer zwei im Einsatz sein.