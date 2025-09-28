Dreifacher Stanley Cup-Sieger mit Pittsburgh Penguins

Torhüterlegende Marc-André Fleury „zu Null“ bei Pens-Abschied

28.09.2025, 11:36 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Der letzte Vorhang auf der großen Eishockeybühne ist für Torwart Marc-André Fleury am gestrigen Samstag nach 21 Jahren gefallen.

Der Kanadier parierte alle acht Schüsse im dritten Drittel seines letzten Spiels mit den Pittsburgh Penguins, einem 4:1-Vorbereitungssieg gegen die Columbus Blue Jackets.

„Es war ein bisschen surreal, ein bisschen verrückt, aber auch angenehm“, sagte Fleury. „Wenn ich hier mit anderen Teams gespielt habe, fühlte ich mich immer etwas komisch, aber das hier fühlte sich normal an … wie früher.“

Fleury beendete seine NHL-Karriere offiziell als Mitglied der Minnesota Wild Ende der letzten Saison. Doch der beliebte 40-jährige Torhüter unterschrieb Anfang des Monats einen zeremoniellen Probevertrag, um alte Teamkollegen und Freunde wiederzusehen, den Kreis zu schließen und seine 21-jährige NHL-Karriere, die in Pittsburgh begann, zu beenden.

Der ehemalige Vezina-Trophy-Gewinner, der auch für die Vegas Golden Knights und Chicago Blackhawks spielte, ist mit 575 Siegen und 1.051 Spielen in der regulären Saison der zweitbeste Torhüter der NHL-Geschichte nach Martin Brodeur. Mit 76 NHL-Shutouts belegt er den zehnten Platz in der Ligageschichte.

An diesem Abend sollte Fleury jedoch gefeiert werden, der vor allem für seine Zeit in Pittsburgh bekannt ist, wo er drei Stanley Cups gewann und fast alle wichtigen Torwartrekorde in der Geschichte der Penguins hält. Darunter Spiele (691), Siege (375), Gegentorschnitt (2,58), Shutouts (44), Playoff-Spiele (115), Playoff-Siege (62) und Playoff-Shutouts (10).

Fleury, der am Freitag mit den Penguins trainierte, trug seine bekannten leuchtend gelben Schoner, Fang- und Stockhand und eine speziell angefertigte Maske, um dieses besondere Wochenende zu zelebrieren. Er durfte am Samstag selbst entscheiden, wann er spielen wollte, und entschied sich für das dritte Drittel, um mit den Penguins noch ein Spiel zu gewinnen.

Das ausverkaufte Stadion erhob sich im Gleichschritt und spendete Fleury stehende Ovationen, als er die Penguins aus dem Tunnel ins dritte Drittel führte. Laute Rufe wie „Fle-ury“, „Fle-ury“ und „One more year“ erfüllten die Arena wenige Minuten nach Beginn des Schlussabschnitts. Jedes Mal, wenn Fleury einen Puck abwehrte oder den Puck berührte, brachen die Fans in tosenden Applaus aus.

In den letzten zwei Minuten, als das Spiel entschieden war, überschüttete das Publikum Fleury mit „Thank You Fleury“-Rufen. Als die Schlusssirene ertönte, wurde er von den anderen Franchise-Legenden Sidney Crosby, Evgeni Malkin und Kris Letang noch einmal im Torraum umarmt.

„Jedes Mal, wenn er den Puck berührte, war der Empfang unglaublich“, sagte Crosby. „Es fühlte sich an wie ein Playoff-Spiel. Es war schön, ihm den Sieg zu bescheren.“

Fleury verbrachte die ersten 13 Saisons seiner Karriere bei den Penguins. Er verhalf Crosby, Malkin und Letang 2009, 2016 und 2017 zum Gewinn des Stanley Cups, bevor die Vegas Golden Knights Fleury im Expansion Draft 2017 auswählten.

Pittsburgh tauschte den 18-jährigen Fleury 2003 hoch und draftete ihn als Nummer 1 – in einer turbulenten Zeit, in der das Franchise beinahe umgezogen wäre. Fleury trug dazu bei, dwn Verein zu stabilisieren und die Penguins zu einem der Topteams der NHL zu machen.

Seinen prägendsten Moment mit Pittsburgh erlebte er am 12. Juni 2009 im siebten Spiel des Stanley-Cup-Finales gegen Detroit. Fleury rettete in letzter Sekunde verzweifelt einen Schuss gegen Detroits Nicklas Lidstrom und sicherte so den 2:1-Sieg und Pittsburgh seinen dritten Stanley Cup.

„Es war surreal, wieder bei den Penguins zu sein und die Jungs vor mir zu sehen“, sagte Fleury. „Es war unglaublich. Es war wie in alten Zeiten.“