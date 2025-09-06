Seit 2022 wegen Verletzung kein NHEinsatz mehr

Torhüter Carey Price wechselt von Montreal zu den San Jose Sharks

6.09.2025, 16:24 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Montreal Canadiens transferierten am Freitag Torhüter Carey Price zu den San Jose Sharks im Tausch gegen Verteidiger Gannon Laroque und einen Fünftrunden-Draftpick im Jahr 2026.

Price hat seit dem 29. April 2022 nicht mehr in der NHL gespielt. Nach einer Meniskusoperation im Sommer zuvor konnte er in der Saison 2021/22 nur fünf Spiele bestreiten. Vor der Saison 2022/23 wurde Price auf die Langzeit-Verletztenliste gesetzt und ist seitdem dort geblieben. Dies ist die letzte Saison von Price' Achtjahresvertrag über 84 Millionen Dollar. Nachdem die Canadiens ihm am 1. September einen Signing Bonus von 5,5 Millionen Dollar gezahlt hatten, konnten sie sein Gehalt von 10,5 Millionen Dollar leichter an einen Transferpartner in San Jose abgeben.

Montreal lag vor der Transaktion am Freitag 5,9 Millionen Dollar über der Gehaltsobergrenze der NHL. PuckPedia prognostiziert, dass die Canadiens nun über 4,56 Millionen Dollar an Gehaltsspielraum verfügen, da Price nicht mehr in ihren Büchern steht.

Price spielte seine gesamte NHL-Karriere mit 712 Spielen für Montreal und erzielte dabei eine Fangquote von 0,917 % und einen Gegentorschnitt von 2,51. Als einer der erfolgreichsten Torhüter seiner Generation gewann Price in der Saison 2014/15 als erster Torhüter in einer einzigen Saison die Hart Trophy, die Vezina Trophy, den Ted Lindsay Award und einen Anteil an der William M. Jennings Trophy. Er erzielte außerdem die meisten Karrieresiege (361) eines Canadiens-Torhüters.

Die Familie des 38-Jährigen bereitete sich auf einen möglichen Umzug aus Montreal vor. Price' Ehefrau Angela wurde Anfang der Woche in den sozialen Medien gefragt, wie sie zum Tausch von Price' Vertrag durch die Canadiens stehe. Sie antwortete, dass sie „wahrscheinlich genauso denkt wie die meisten in Montreal … Aber letztendlich will man das Beste für das Team.“

Mit dem Tausch von Price erhielten die Canadiens mit Laroque einen 22-jährigen Verteidiger im Gegenzug. Der Rechtsschütze – der im Draft 2021 in der vierten Runde an 103. Stelle von San Jose ausgewählt wurde, wartet noch auf sein NHL-Debüt.