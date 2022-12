Lesedauer: ca. 2 Minuten

Den Senators fehlen nach dem zwölften Saisonerfolg nur noch zwei Siege zu einer ausgeglichenen Bilanz.

Die Anaheim Ducks sind derzeit das Schlusslicht der Liga mit 17 Punkten aus 29 Spielen. Auch bei ihrem Gastspiel in der kanadischen Hauptstadt gab es nichts zu holen für die Kalifornier. Parker Kelly mit seinem ersten Saisontor und Alex DeBrincat in Überzahl stellten früh im ersten Drittel die Weichen auf Sieg für die Sens. Nach exakt 52 Minuten erhöhte erneut DeBrincat, wieder in numerischer Überlegenheit zum 3:0-Endstand. Die Senators gaben mehr Torschüsse ab und nutzten zwei ihrer vier Powerplays.



Schlechte Nachricht für die Senators: Tim Stützle verletzte sich nach zehn Minuten bei einem Check von Anaheims Brett Leason und musste mit einer Oberkörperverletzung das Eis verlassen. Mehr war seitens der Senators zunächst nicht zu erfahren. Leason erhielt für die Aktion eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Behinderung.



Die Edmonton Oilers verloren bei den Minnesota Wild knapp mit 1:2. Das entscheidende Tor erzielte Wild-Stürmer Fredrick Guadreau zur Mitte des Spiels. Leon Draisaitl blieb dabei ohne Punkte, Connor McDavid steuerte einen Assist bei. Für Minnesotas Torwart Marc-Andre Fleury war es der zehnte Saisonsieg. Er hat als vierter der Keeper NHL-Geschichte diese Marke nun zum 18. Mal in seiner Karriere erreicht. Die anderen drei Dauerbrenner sind Martin Brodeur, Patrick Roy und Terry Sawchuk.

Das Duell der Pittsburgh Penguins mit den Dallas Stars entschied Yewgeni Malkin zugunsten des fünfmaligen Meisters in der Schlussminute, als er nach dem Versuch eines Bauerntricks durch Bryan Rust an die Scheibe kam und diese nur noch ins leere Tor schieben musste, da Stars-Keeper Jake Oettinger bei seinem Rettungsversuch gegen Rust völlig aus der Position geraten war. "Geno" brachte damit den sechsten Sieg in Folge für die Penguins unter Dach und Fach. Nach einer Niederlagenserie haben sich die Pens berappelt und stehen nun auf Rang zwei der Metropolitan Division.

Vor ihnen rangieren nur noch die New Jersey Devils, deren Serie von elf Auswärtsspielen ohne Niederlage beim Lokalrivalen New York Rangers durch den Overtime-Treffer von Filip Chytil beendet wurde. Im zweiten Drittel hatten die New Yorker innerhalb von nur sieben Sekunden - Saisonrekord in der NHL für die zwei schnellsten Tore einer Mannschaft eingestellt - einen Zwei-Tore-Rückstand egalisiert. Vincent Trochek und Kaapo Kakko waren die Torschützen zum 3:3-Zwischentand, der bis zum Ende der regulären Spielzeit Besatnd haben sollte. Nach gut zwei Minuten in der Zusatzschicht traf der Tscheche nach energischer Vorarbeit von Artemi Panarin mit einem platzierten Handgelenkschuss, der vom Innenpfosten des Devils-Gehäuses zum Siegtreffer für die Gastgeber am Broadway ins Netz sprang.



Die St. Louis Blues gewannen ohne Thomas Greiss im Tor mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Nashville Predators, die Montreal Canadiens siegten im kanadischen Duell mit den Calgary Flames mit 2:1 nach Penaltyschießen. Brayden Schenn traf für die Blues zur MItte der Overtime, Kirby Dach setzte den entscheidenden Treffer im Schusswettbewerb für die Habs.