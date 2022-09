Lesedauer: ca. 1 Minute

Tim Stützle hat sich mit den Ottawa Senators auf eine hochdotierte Vetragsverlängerung bis 2031 geeinigt.

Pierre Dorion, General Manager der Ottawa Senators, gab am heutigen Mittwoch die Einigung mit dem deutschen Stürmer Tim Stützle bekannt. Der neue Vertrag des 20-jährigen Nationalspielers beginnt ab der Saison 2023/24 mit einer Laufzeit von acht Jahren und ist mit insgesamt 66,8 Millionen Dollar (8,35 Millionen Dollar jährlich) dotiert.

Der ehemalige Mannheimer wurde vom kanadischen Hauptstadt-Klub im Draft 2020 an vierter Stelle ausgewählt, befindet sich im letzten Jahr seines dreijährigen Einstiegsvertrags und wäre nach der anstehenden Saison zum Restricted Free Agent geworden. Er wird damit nach Superstar Leon Draisaitl, der im Jahr 2017 einen mit 68 Millionen Dollar dotierten Achtjahresvertrag bei den Edmonton Oilers unterzeichnete, zum bestverdienenden deutschen NHL-Spieler.

Stützle sammelte in der vergangenen Spielzeit in 79 Partien 58 Scorerpunkte (22 Tore, 36 Vorlagen), nachdem er in seiner Rookie-Saison in 53 Spielen zwölf Treffer und 17 Assists markierte. Die Senators haben in der Sommerpause mit Alex DeBrincat (Chicago Blackhawks), Torhüter Cam Talbot (Minnesota Wild)und Claude Giroux (Florida Panthers) bereits hochkarätige Verstärkungen verpflichtet, um nach fünfjähriger Abstinenz erstmals wieder die Playoffs zu erreichen.