Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am vorletzten Spieltag vor der All-Star-Pause standen elf Partien auf dem Programm.

Nach zuletzt einigen Erfolgen, unter anderem mit dem Sieg gegen die Edmonton Oilers am vergangenen Wochenende, haben die Ottawa Senators ihr letztes Spiel vor der Pause verloren. Bei den New York Islanders erwischten sie mit dem frühen Führungstreffer durch Nick Holden nach nicht einmal zwei gespielten Minuten den besseren Start. Dann aber wachten die Isles auf, ließen rund 17 Minuten keinen Torschuss der Sens zu - und glichen folgerichtig zwei Minuten vor der ersten Sirene durch Anthony Beauvillier in Überzahl aus. Oliver Wahlström und Matt Barzal stellten mit ihrem jeweils zehnten Saisontreffer im Mittelabschnitt auf 3:1. Im letzten Drittel setzte Adam Pelech den Schlusspunkt zum 4:1-Heimerfolg.

Tim Stützle spielte mit zwei Torschüssen und einem Hit in 18:26 Minuten Eiszeit eine eher unauffällige Partie.



Im Spitzenspiel stellten die New York Rangers mit drei Powerplay-Toren den Sieg gegen die Florida Panters sicher. Nach einem perfekten Start mit dem Führungstreffer durch Mika Zibanejad nach nur 35 Sekunden drehten die Panthers mit Toren durch Anthony Duclair und Sam Reinhart die Partie. Doch nur gut eine Minute nach dem Führungstreffer glich Youngster Alexis Lafrenière aus. Spät im zweiten Drittel brachte Chris Kreider in Überzahl die Rangers wieder in Führung, die er im Schlussabschnitt ebenfalls in numerischer Überlegenheit ausbaute. Den Schlusspunkt setzte Artemi Panarin 41 Sekunden vor der letzten Sirene zum 5:2-Endstand - wieder im Powerplay.



Beim Derby-Sieg der Washington Capitals in Pittsburgh trafen die beiden Superstars Sidney Crosby und Alexander Ovechkin zum 61. Mal in einem Hauptrundenspiel aufeinander. NHL-Bestwert für direkte Duelle zweier Nummer 1-Draftpicks. Noch teilen sie ihn sich mit Denis Potvin und Mel Bridgman, die ab Mitte der Siebziger genauso oft gegeneinander antraten. Im Rekord-Duell war Sidney Crosby mit zwei Assists erfolgreicher als sein russischer Dauerrivale, der ohne Scorer-Punkt blieb, aber Ovechkins Team nahm zwei Zähler mit zurück nach Washington.



Es war ein Spiel der Special Teams: Die Penguins erzielten alle drei Treffer - durch Jevgeni Malkin und einen Doppelpack von Bryan Rust - in Überzahl, Washington verteilte seine Tore: Eins im Powerplay, eines in Unterzahl und den späten Ausgleich durch Dan Sprong mit dem sechsten Feldspieler. In der Verlängerung hatte zunächst Sidney Crosby bei einem Alleingang die Entscheidung auf dem Schläger, scheiterte aber an Caps-Goalie Samsonov. Washingtons Verteidiger Dmitri Orlov traf mit einem Handgelenkschuss 43 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung zum Sieg für die Gäste aus der US-Hauptstadt.

38 Sekunden fehlten Colorado Avalanche zum 19. Heimsieg in Folge: Mit dem sechsten Feldspieler auf dem Eis glichen die Arizona Coyotes in der Schlussminute durch Lawson Crouse aus. Alex Galchenyuk verwandelte schließlich den entscheidenden Penalty für die Gäste aus Glendale. Es war sein erstes Saisontor.



Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Boston Bruins - Seattle Kraken 3:2

Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 3:2 (OT)

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 1:7

Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 3:1

Nashville Predators - Vancouver Canucks 4:2

Dallas Stars - Calgary Flames 3:4

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 5:2