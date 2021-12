Der deutsche Shootingstar gegen den aktuellen Meister am Samstag um 19 Uhr

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Auch in den kommenden beiden Wochen überträgt Sky jeden Tag mindestens eine NHL-Partie live und exklusiv.

Zur besonders attraktiven Sendezeit begrüßt Sky Kommentator Christoph Stadtler die Zuschauer am Samstag ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 2, wenn die Ottawa Senators die Tampa Bay Lightning empfangen. Eine Woche später kommt es dann samstagsabends zur Begegnung zwischen den Minnesota Wild und den Florida Panthers, die von Olivier Zwartyes ab 20.00 Uhr live kommentiert wird. Tags darauf sind die Vegas Golden Knights bei New York Islanders zu Gast (ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 2), ehe die Carolina Hurricanes auf die Nashville Predators treffen. Auch diese beiden Partien werden von Christoph Stadtler sowie Olivier Zwartyes kommentiert.

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kunden mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7.00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Eishockeyfans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Die NHL live auf Sky Sport:

Samstag, 11.12.:

19.00 Uhr: Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

In der Nacht auf Sonntag, 12.12.:

04.00 Uhr: Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Montag, 13.12.:

04.00 Uhr: Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Dienstag, 14.12.:

01.30 Uhr: Chicago Blackhawks - Calgary Flames Vancouver live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Mittwoch, 15.12.:

01.00 Uhr: Florida Panthers - Ottawa Senators live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 16.12.:

02.00 Uhr Chicago Blachawks - Washington Capitals live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Freitag, 17.12.:

01.00 Uhr: Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Samstag, 18.12.:

01.00 Uhr: New York Rangers - Vegas Golden Knights live auf Sky Sport 1

Samstag, 18.12.:

20.00 Uhr: Minnesota Wild - Florida Panthers live auf Sky Sport 6 (deutsch vertont)

In der Nacht auf Sonntag, 19.12.:

01.00 Uhr: Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs live auf Sky Sport 2

Sonntag, 19.12.:

20.00 Uhr: New York Islanders - Vegas Golden Knights live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

23.00 Uhr: Carolina Hurricanes - Nashville Predators live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)