Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die beiden deutschen Torhüter Philipp Grubauer und Thomas Greiss kamen bei den Siegen ihrer Teams nicht zum Einsatz.

Es sieht so aus, als wären die alten Probleme der Oilers zurück: Die Abwehr ist oftmals zu anfällig für Gegentore. Deren fünf waren es in der vergangenen Nacht in ihrem Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs - und auch Torwart Mikka Koskinen konnte mit nur 20 Paraden dem nicht viel entgegensetzen. Sein Gegenüber Jack Campbell glänzte mit 35 Saves. Vorne ineffizient, hinten anfällig. Dazu die "Big Guns" Leon Draisaitl und Connor McDavid neutralisiert - beide blieben wieder ohne Punkte. Das sind die Zutaten für eine aus Oilers-Sicht ordentlich versalzene Suppe. Zudem war Chefkoch Dave Tippett wegen des Covid-Protokolls nicht mit von der Partie. Und so setzte es eine 1:5-Heimpleite gegen das derzeit punktbeste Team der Liga.

Champagner-Laune hingegen bei den Ottawa Senators: Nach dem Sieg gegen Meister Tampa fertigten sie auch das andere Spitzenteam aus dem Sunshine State ab: Am Ende hieß es 8:2 gegen die Florida Panthers. Dabei traf Tim Sützle zum wichtigen 4:2-Zwischenstand, nur 80 Sekunden nach dem 3:2-Führungstreffer von Josh Norris. Es war für Stützle das vierte Saisontor und der 14. Scorerpunkt der laufenden Spielzeit.



Auch Moritz Seider konnte sich wieder in die Scorer-Liste eintragen. Beim knappen 2:1-Sieg der Detroit Red Wings gegen die New York Islanders steuerte der 20-jährige Verteidiger die Vorlage zum 1:0 durch Dylan Larkin bei. Es war bereits der 20. Scorerpunkt (drei Tore, 17 Vorlagen) des deutschen Rookies. Die Hoffnungen von Red Wings-Goalie Alex Nedeljkovic (33 Paraden) auf einen Shutout wurden erst in der 58. Minute zerstört, als er beim einzigen Gegentor durch Anders Lee hinter sich greifen musste. Der Füssener Torhüter Thomas Greiss kam somit nicht zum Einsatz für Detroit.



Ihre Niederlagenserie von drei Spielen beendeten die Seattle Kraken mit einem 3:1-Auswärtssieg bei den San Jose Sharks. Nach zwei torlosen Abschnitten ging Seattle durch die Tore von Ryan Donato und Brandon Tanev mit 2:0 in Führung. Logan Couture machte mit dem Anschlusstor zum 1:2 die Partie nochmal spannend, bevor Calle Jarnkrok per Empty-Netter entschied. Matchwinner mit 33 Paraden war Kraken-Goalie Chris Driedger, der den Vorzug vor Nationaltorhüter Philipp Grubauer erhielt.

Die Vancouver Canucks sind auch nach der fünften Partie unter Leitung von Coach Bruce Boudreau weiter ungeschlagen. Die Kanadier besiegten die Columbus Blue Jackets mit einem knappen 4:3. Dabei lagen die Canucks bereits mit 0:3 durch die Tore von Doppeltorschütze Eric Robinson und Max Domi im Hintertreffen. Mit einem Kraftakt kämpfte sich Vancouver durch Bo Horvat, Elias Pettersson und Vasily Podkolzin auf 3:3 zurück. 59 Sekunden vor Ende erzielte Horvat mit seinem zweiten Tor des Abends nach tollem Zuspiel von J.T. Miller den vielumjubelten 4:3-Siegtreffer.



Holger Neumann / Timo Helfrich

Die Ergebnisse von Dienstag, 14.12.2021 in der Übersicht:

Boston Bruins - Vegas Golden Knights 1:4

Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 3:2 n.V.

Florida Panthers - Ottawa Senators 2:8

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 6:1

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 5:2

Detroit Red Wings - New York Islanders 2:1

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 2:4

Dallas Stars - St. Louis Blues 1:4

Colorado Avalanche - New York Rangers 4:2

Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 1:5

Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 4:3

San Jose Sharks - Seattle Kraken 1:3