Während Tim Stützle weiter an seiner Torausbeute arbeitet, kommt Nico Sturm wieder zum Einsatz und Philipp Grubauer kann die fünfte Niederlage hintereinander mit Seattle nicht verhindern.

Die Ottawa Senators gewannen ihre Heimpartie gegen die Minnesota Wild mit 4:3. Nationalspieler Tim Stützle erzielte das zwischenzeitliche 3:2, traf dabei im drittel Spiel in Folge und markierte bereits sein zwölftes Saisontor (24 Scorerpunkte). Mit zwei Toren und einer Vorlage war Verteidiger Thomas Chabot der Matchwinner bei seinem Comeback für die Senators, nachdem er zuvor vier Spiele wegen einer Oberkörperverletzung fehlte. Nico Sturm rutschte für den an einer Blessur laborierenden Mats Zuccarello wieder in den Kader und verbuchte in 6:30 Minuten Einsatzzeit zwei Torschüsse.

Zdeno Chara gelang beim 5:2-Erfolg der New York Islanders gegen die Seattle Kraken historisches. Er absolvierte sein 1.651. NHL-Spiel und zog mit Chris Chelios bei den meisten Spielen eines Verteidigers gleich. Der 44-jährige Slowake kann am Donnerstag in der Partie gegen die San Jose Sharks alleiniger Rekordhalter werden. Kraken-Torhüter Philipp Grubauer musste bereits nach der Hälfte der Partie den Puck vier Mal aus dem Netz holen, kam aber dennoch zu 31 Paraden. Doppeltorschütze Zach Parise war der Mann des Spiels und sorgte kurz vor Ende, als Grubauer bereits seinen Kasten zugunsten eines weiteren Feldspielers geräumt hatte, für den Endstand.

Patrik Laine führte die Columbus Blue Jackets zu einem 4:3-Sieg in der Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs. Der Finne traf doppelt und sorgte in der Overtime nach 20 Sekunden für die Entscheidung. Auf Seiten der Toronto Maple Leafs war Superstar Auston Matthews an allen drei Treffern (ein Tor, zwei Assists) beteiligt.

Die weiteren Ergebnisse von Dienstag, 22.02.2022:

Florida Panthers - Nashville Predators 4:6

Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 1:4

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 4:3 n.P.