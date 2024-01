Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Detroit Red Wings siegen im Duell der Wild Card-Teams gegen Tampa Bay Lightning.

Tim Stützle hat im Moment eine etwas kuriose Scoring-Frequenz: Entweder er punktet gar nicht oder gleich mehrfach. Nach seiner Vier-Punkte-Gala kurz vor seinem 21. Geburtstag am vergangenen Montag folgte eines ohne Zähler am Tag danach. Gegen die Montreal Canadiens schoss er ein Tor und gab zwei Vorlagen, gegen die Winnipeg Jets stand zweimal die Null. Gegen die Philadelphia Flyers, Zweiter der Metropolitan Division, schnürte er beim 5:3-Auswärtssieg in der vergangenen Nacht mit zwei Toren einen Doppelpack.

Dabei erzielte er den wichtigen 3:2-Anschlusstreffer gut eine Minute nach der 3:1-Führung der Flyers und machte in der Schlussphase mit dem Empty Netter den Deckel auf dieses Spiel. Im Derby gegen die Montreal Canadiens am Mittwoch wäre für Stützle nach dem Rhythmus wieder ein Spiel ohne Punkte an der Reihe. Er selbst und die Fans der Sens wünschen sich jedoch vermutlich, dass er diese Serie durchbricht und auch in diesem prestigeträchtigen Vergleich punktet.

Das Tor der Habs wurde zehn Jahre von Patrick Roy gehütet. Die Torwartlegende wurde dieser Tage als neuer Cheftrainer der New York Islanders vorgestellt, nachdem diese Lane Lambert entlassen hatten. In ihrem ersten Spiel unter Roys Leitung gewannen sie auf eigenem Eis mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars. Dabei egalisierten sie im Schlussabschnitt nach zuletzt vier Niederlagen in Folge einen 1:2-Rückstand, ehe Matt Barzal nach 41 Sekunden in der Overtime das Spiel entschied.

Ebenfalls knapp war es in der Partie zwischen den Tabellennachbarn Detroit Red Wings und Tampa Bay Lightning. Beide teilen sich derzeit die Wild Card-Plätze der Eastern Conference. Dabei behielt das Team um Moritz Seider mit 2:1 die Oberhand. Der deutsche Nationalspieler in Diensten der Red Wings blieb ohne Punkte, spulte mit mehr als 25 Minuten Eiszeit - Bestwert unter den Feldspielern seiner Mannschaft - aber wieder einmal ein enormes Pensum ab. Er gab einen Torschuss ab und landete vier Hits. Detroits Torwart Alex Lyon parierte 27 von 28 Torschüssen der Gäste aus Florida.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht:

Carolina Hurricanes - Minnesota Wild 2:5

Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 1:3

Anaheim Ducks - New York Rangers 2:5