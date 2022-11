Lesedauer: ca. 2 Minuten

Moritz Seider gewinnt mit den Detroit Red Wings gegen die Arizona Coyotes, Philipp Grubauer fährt mit den Seattle Kraken seinen ersten Saisonsieg ein.

Die Special Teams entschieden das Kellerduell der aktuell beiden schwächsten Mannschaften in dieser Spielzeit zugunsten der Ottawa Senators: Sie ließen in sechs Unterzahlsituationen keinen Gegentreffer zu, trafen aber ihrerseits dreimal mit einem Mann mehr auf dem Eis. Ein Tor davon erzielte Tim Stützle , als er mit Tempo in die Zone der Ducks zog, den gegnerischen Verteidiger als Screen nutzte und mit einem platzierten Handgelenkschuss zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung einschoss (31.). Nach 20 Spielen steht Tim Stützle nun bei 20 Punkten. Im ersten Drittel hatten Brady Tkachuk in Überzahl nach einer schönen Passstafette und 115 Sekunden später Derrick Brassard bei einem geschickt ausgespielten Konter getroffen.

Artem Zub und Mathieu Joseph legten noch zwei Tore nach. Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Senators: Drei Minuten vor dem Ende verhinderte Max Jones mit seinem Ehrentreffer den Shutout für Sens-Torwart Cam Talbot.

Seinen ersten Saisonsieg feierte Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken, die nach dem enttäuschenden ersten Jahr derzeit klar auf Playoff-Kurs sind. Dabei wehrte der gebürtige Rosenheimer, der nach mehr als einem Monat (11 Spiele) Verletzungspause wieder von Beginn auf dem Eis stand, 20 Schüsse der Vegas Golden Knights ab – aktuell das zweitstärkste Team der Liga.

Fünf Minuten waren im Schlussabschnitt gespielt, als Andre Burakovsky, letzte Saison Stanley Cup-Sieger mit Colorado Avalanche, nach energischer Vorarbeit Jamie Oleksiak aus halbrechter Position mit einem Handgelenkschuss über die linke Schulter von Knights-Schlussmann Adin Hill zur 3:2-Führung für die Gäste traf. 74 Sekunden vor dem Ende machte Jordan Eberle mit dem Treffer ins leere Tor der Golden Knights alles klar und brachte damit den zwölften Saisonsieg des Teams aus dem Staat Washington unter Dach und Fach, die damit Platz zwei der Pacific Division festigen - hinter den Vegas Golden Knights.

Ebenfalls über einen Sieg seines Teams freuen konnte sich Moritz Seider. Die Detroit Red Wings gewannen mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Arizona Coyotes. 26 Sekunden vor dem Ende glichen die Gäste aus dem Wüstenstaat aus, die Verlängerung blieb torlos. Im fälligen Schusswettbewerb erzielte Detroits Dylan Larkin das einzige Tor und sicherte damit seiner Mannschaft den Extrapunkt. Moritz Seider erhielt mit fast 27 Minuten die meiste Eiszeit aller Feldspieler der Red Wings und ging mit einem Wert von -3 aus der Partie.

Beim 3:0-Heimsieg der Washington Capitals gegen die Calgary Flames erzielte Alexander Ovechkin sein 791. NHL-Tor, per Handgelenkschuss vom linken Bullykreis. Es war nicht ganz der Ovi-typische One-Timer, weil er die Scheibe vorher mit dem Schlittschuh stoppte.

In bester Ovechkin-Manier traf jedoch David Pastrnak von den Boston Bruins gegen die Caolina Hurricanes. Nach exakt 199 Sekunden in der Verlängerung wuchtete er in Überzahl einen Querpass von Brad Marchand per Direktschuss gegen die Laufrichtung von Canes-Goalie Pyotr Kochetkov ins rechte obere Eck zum 3:2-Siegtreffer. In der regulären Spielzeit hatte Bostons David Krejci (40., 51.) die 2:0-Führung der Gäste ausgeglichen. Durch Pastrnaks Treffer stellten die Bruins einen NHL-Rekord auf. Sie gewannen als erstes Team überhaupt die ersten zwölf Heimspiele einer Spielzeit.

Bei der 2:4-Heimniederlage der San Jose Sharks im kalifornischen Derby gegen die Los Angeles Kings kam Nico Sturm erneut nicht zum Einsatz. Wegen einer nicht näher spezifizierten Verletzung hatten die Sharks den Augsburger auf die Verletztenliste gesetzt. Das Heimspiel der Nashville Predators gegen Meister Colorado wurde wegen eines Wasserschadens in der Arena auf die kommende Nacht verlegt.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Chicago Blackhawks – Montreal Canadiens 2:3 (SO)

Minnesota Wild – Toronto Maple Leafs 3:4

Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 1:4

Columbus Blue Jackets – New York Islanders 2:3

Buffalo Sabres – New Jersey Devils 1:3

Tampa Bay Lightning – St. Louis Blues 5:2

Dallas Stars – Winnipeg Jets 4:5 (OT)