Lesedauer: ca. 2 Minuten

Alle drei Partien der vergangenen Nacht wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden - zwei gingen sogar in die Verlängerung.

Tim Stützle derzeit wohl aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: Vier Siege in Folge mit den Ottawa Seantors, drei davon in äußerst prestigeträchtigen Duellen, vier Punkte beigesteuert zum Derby-Sieg bei den Montreal Canadiens - und er hat nach nur 46 Spielen bereits seine bisherige Bestmarke von 22 Saisontoren egalisiert. Im Moment steht der ehemalige Mannheimer bei 49 Scorerpunkten und ist damit zweitbester Punktesammler seiner Mannschaft.

In der vergangenen Woche gewannen die Ottawa Senators zunächst knapp mit 2:1 gegen die New York Islanders, dann folgte der 6:2-Sieg in der "Battle of Ontario" bei den Toronto Maple Leafs. In dieser Partie erzielte Stützle zwei Assists. Tags darauf schickten sie die Montreal Canadiens mit einem klaren 5:0-Heimsieg nach Hause. Dabei blieb Stützle ohne Punkte. Das Rückspiel dieses Derbys im nur rund 220 Kilometer entfernten Montreal - nach Toronto sind es rund 380 Kilometer - gewannen die Hauptstädter in der vergangenen Nacht ebenfalls. Allerdings ging es hier deutlich enger zu: Beim Stand von 4:4 und noch etwa 80 Sekunden auf der Uhr stürmte Tim Stützle in die Zone der Canadiens, bediente den mitgelaufenen Brady Tkachuk auf dem linken Flügel, der mit einem platzierten Handgelenkschuss in kurze Eck den späten Siegtreffer für die Sens markierte.

Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler nach einem sehenswerten"Spin-o-Rama"-Zuspiel von Mathieu Joseph zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung getroffen (4.). Den Treffer zum 3:1 durch Alex DeBrincat (37.) bereitete er in Überzahl mit einem gestochen scharfen Pass durch die Box der Canadiens perfekt vor. Im Schlussdrittel gab der gebürtige Viersener nur 72 Sekunden nach dem 3:3-Ausgleich der Habs die passende Antwort: In Überzahl traf er vom linken Bullypunkt mit einem Handgelenkschuss durch den Verkehr vor Montreals Torwart Jake Allen ins lange Eck. Zwei Minuten später glichen die Habs erneut aus, wieder war es der gerade erst aus dem AHL-Team der Habs berufene Rafael Harvey-Pinard, ehe Tim Stützle - mit der Verlängerung schon in Sichtweite - den Siegtreffer der Senators einleitete.



Damit gehen die Hauptstädter mit einer postiven Bilanz in die Pause. Erst in zehn Tagen greifen sie wieder ins Spielgeschehen ein. Dann kommt es zum deutschen Duell mit Leon Draisaitl, wenn die Sens bei den Edmonton Oilers antreten.



Auch in den beiden anderen Parten ging es eng zu: Die Carolina Hurricanes retteten sich auf eigenem Eis nach einem 1:4-Rückstand mit drei Treffern im Schlussabschnitt in die Verlängerung. Diese entschied Sebastian Aho in Überzahl für die Canes und sicherte damit den Hausherren den Zusatzpunkt. Überraschend schwer taten sich die Washington Capitals beim Liga-Schlusslicht Columbus Blue Jackets. Nach 2:0- und 3:1-Führung mussten sie im letzten Drittel den 3:3-Ausgleich durch Johnny Gaudreau hinnehmen und gingen ebenfalls in die Overtime. Diese entschied Jevgeni Kuznetzow nach nur 26 Sekunden zugunsten US-Hauptstädter.



Heute nacht finden noch zwei Partien statt, ehe es dann zum All Star-Game nach Sunrise, Florida geht.