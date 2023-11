6:3-Auswärtssieg in der "Battle of Ontario"

Lesedauer: ca. 1 Minute

Zwei Spieler der Los Angeles Kings erreichen beim Sieg in Las Vegas Meilensteine, die Florida Panthers gewinnen - wie gewohnt - nach Verlängerung.

Einen bärenstarkes Spiel lieferte Tim Stützle im wichtigen Derby der Ottawa Senators bei den Toronto Maple Leafs ab. Mit einem Tor und drei Vorlagen (+3) hatte der deutsche Nationalspieler entscheidenden Anteil daran, dass die Hauptstädter in der "Battle of Ontario" bei den Leafs erfolgreich waren. Vor allem sein Tor zur zwischenzeitlichen 5:3-Führung der Sens nach einem perfekt ausgespielten "Tic, Tac, Toe" und kurz darauf sein Zuspiel zum Endstand von 6:3 aus Sicht der Gäste durch Claude Giroux brachten den Sieg unter Dach und Fach.

Neben einem besonders süßen Sieg für die Fans der Senators war es vor allem ein wichtiger Erfolg im Hinblick auf die Tabelle in der Atlantic Division. Dort hält das Team von Tim Stützle derzeit die "Rote Laterne", hat aber durch den Sieg ein bisschen Boden gut gemacht.

Ihren siebten Auswärtssieg in Serie seit Saisonbeginn feierten die Los Angeles Kings. Der zweimalige Stanley Cup-Sieger fuhr beim amtierenden Titelverteidiger in Las Vegas einen 4:1-Erfolg ein. Cam Talbot im Tor der Kings parierte dabei 37 von 38 Torschüssen der Golden Knights, darunter alle 19 Versuche der Gastgeber im zweiten Drittel. Den Sieg fixierte Kings-Stürmer Anze Kopitar mit seinem Treffer ins leere Tor der Golden Knights zum 4:1-Endstand. Es war Tor Nummer 400 in der Karriere des slowenischen Angreifers. Einen Meilenstein erreichte auch sein Teamkollege Kevin Fiala: Er absolvierte als fünfter Schweizer seine 500. NHL-Partie.



Wieder einmal nach Verlängerung gewannen die Florida Panthers. Der Vorjahresfinalist siegte mit 4:3 bei den Washington Capitals. Das entscheidende Tor erzielte Sam Reinhart nach nur 15 Sekunden in der Overtime. Nach gut dreieinhalb Minuten im Schlussdrittel hatte Evan Rodrigues per Tip-In zum 3:3-Ausgleich der Gäste aus Florida getroffen.