Lesedauer: ca. 2 Minuten

Trevor Moore erzielt beim 3:1-Auswärtssieg der Los Angeles Kings in Edmonton seinen ersten Hattrick.

Viermal in Folge hatten die Ottawa Senators zuletzt auf eigenem Eis verloren. Gegen die Buffalo Sabres konnten sie den Negativtrend erstmal stoppen. Dabei profitierten die kanadischen Hauptstädter auch vom schwachen Powerplay der Gäste aus dem Staat New York: Nur eine von acht Überzahlsituationen konnten die Sabres in ein Tor ummünzen, weil sie ungeachtet der häufigen numerischen Überlegenheit nur 30 Torschüsse anbrachten. Die Senators gaben deren 40 ab. Allerdings hatten die Sabres auch Pech, als Jeff Skinner in der ersten Spielminute nach einem Scheibenverlust der Sens in ihrer eigenen Zone nur die Latte traf.

Dann aber zeigten sich die Schwächen der Sabres im Defensivverhalten: Ottawas Austin Watson schoss aus zentraler Position aufs Tor, sein Schuss wurde aber geblockt, doch im zweiten Versuch, bei dem Watson völlig freistand, fand der Puck den Weg ins Netz. Im Mitteldrittel nutzten die Sabres ein Überzahlspiel zum Ausgleich, als Tage Thompson mit einem wuchtigen Direktschuss vom rechten Bullykreis wie aus der Ovechkin-Highlight-Galerie traf. Kurz darauf gingen die Senators erneut in Führung, als Brady Tkachuk einen von der Bande abgeprallten Schuss geistesgegenwärtig mit der Rückhand einschob. Zum Schuss von Jake Sanderson gab Tim Stützle die Vorlage gegeben, dem damit einen Assist gutgeschrieben wurde.

Alex DeBrincat stellte für die Hausherren im Schlussdrittel auf 3:1 - wieder kam er dabei in der Zone der Sabres völlig freistehend zum Abschluss. Den 4:1-Endstand besorgte schließlich Tim Stützle mit dem Treffer ins leere Tor der Gäste. JJ Peterka kam für die Sabres auf fast 16 Minuten Eiszeit, davon rund dreieinhalb Minuten in Überzahl, und verzeichnete zwei Torschüsse und einen Hit.

Historischer Hattrick von Trevor Moore

Ebenfalls ins leere Tor traf Trevor Moore für die Los Angeles Kings, der damit den 3:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei den Edmonton Oilers unter Dach und Fach brachte - und den ersten Hattrick seiner NHL-Karriere erzielte. Er ist damit auch der erste gebürtige Kalifornier, der einen Hattrick für eine Mannschaft aus dem "Golden State" erzielt. Für die Oilers traf nur Zach Hyman zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Connor McDavid und Leon Draisaitl bleiben erstmals seit zehn bzw. elf Spielen ohne Punkte, zum zweiten Mal in dieser Saison erzielten die Oilers weniger als zwei Tore, auch weil die Los Angeles Kings im Verlauf des Spiels 29 Schüsse der Oilers blockten.

Beim 5:2-Sieg der St. Louis Blues in Chicago erzielte der im niedersächsischen Burgwedel geborere Nikita Alexandrov, Sohn des ehemaligen DEL-Stürmers Igor Alexandrov, mit einem Assist seinen ersten NHL-Punkt. Torwart Thomas Greiss kam beim vierten Sieg der Blues in Folge nicht zum Einsatz.