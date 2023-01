Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Buffalo Sabres schieben sich mit dem Sieg auf Rang vier der Atlantic Division, vor den Detroit Red Wings und den Ottawa Senators.

Was für ein Abend für Tage Thompson: Der hochaufgeschossene Stürmer der Buffalo Sabres erzielte bei den Washington Capitals bereits den dritten Hattrick in dieser Saison, erzielte dabei Saisontor Nummer 30 - und entschied mit diesem Treffer in der Verlängerung das Spiel seiner Sabres in der US-Haupstadt. Zusammen mit Alex Tuch bildet er das Top-Duo der Sabres: Gemeinsam haben sie in den letzten 20 Partien rund 60 Punkte erzielt.



Zweimal hatten die Sabres geführt, ehe die Caps durch zwei Treffer von Alexander Ovechkin und ein Tor von Connor Sheary die Partie im drehten - bis Tyson Jost für die Sabres zum späten 4:4-Ausgleich traf (52.). Und nach exakt drei Minuten in der Overtime kam dann der große Moment von Tage Thompson: Die Capitals vertändelten die Scheibe hinter dem eigenen Tor, Alex Tuch passte sie auf Thompson, der aus kurzer Distanz zum Sieg für die Sabres traf.



JJ Peterka verzeichnete in mehr als zwölf Minuten Eiszeit drei Torschüsse, blieb aber ohne Punkt. Die Buffalo Sabres rücken damit auf Rang vier der Atlantic Division vor. Dieser wird ihnen aber im Rennen um die Play-Offs wohl nichts nutzen, da selbst die sechstplatzierten Pittsburgh Penguins in der Metropolitan Division mehr Zähler (44) auf dem Konto haben als die Sabres (40). Die Sabres liegen derzeit neun Punkte hinter Tampa Bay Lightning, die derzeit den dritten und damit letzten Play-Off-Platz in der Division belegen.

Ganz knapp in den Play-Offs wären nach heutigem Stand Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers. Sie liegen mit 41 Punkten auf dem letzten Wild Card-Platz der Western Conference, einen Zähler vor Meister Colorado - und das trotz zuletzt fünf Heimniederlagen in Serie. Gegen die Seattle Kraken ließen sie sich nach der 2:0-Führung durch Connor MaDavid nach 48 Sekunden im Mittelabschnitt von den Kraken regelrecht überrennen und kassierten vier Tore. Den Schlusspunkt setzte zweieinhalb Minuten vor dem Ende Alex Wennberg mit dem Empty Net-Goal zum 5:2-Endstand aus Sicht der Gäste aus dem Staat Washington.

Gegen das schlechteste Team der Eastern Conference, die Columbus Blue Jackets, feierte Tim Stützle mit seinen Ottawa Senators einen klaren 4:0-Heimsieg. Dabei erzielte der deutsche Stürmer die zwischenzeitliche 2:0-Führung nach exakt sieben Minuten im Mittelabschnitt vom Bully weg mit einem Handgelenkschuss aus zentraler Position. Viereinhalb Minuten später legte er in Überzahl mit viel Übersicht Drake Batherson den dritten Treffer der Sens auf. Den Schlusspunkt setzte Austin Watson, nachdem Travis Harmonic in Unterzahl und bei gezogenem Torwart einen Schuss von geblockt hatte und Harmonic die Scheibe nur noch ins leere Tor schieben musste zum Endstand.

Die weitere Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Florida Panthers - Arizona Coyotes 5:3

New York Rangers - Carolina Hurricanes 5:3

Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues 5:6 (SO)

Winnipeg Jets - Calgary Flames 3:2

Nashville Predators - Montreal Canadiens 6:3

Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 1:4

Vancouver Canucks - New York Islanders 2:6

Los Angeles Kings - Dallas Stars 3:2