Philipp Grubauer übernimmt im Tor und führt Seattle zu einem OT-Sieg gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings.

Es sollte die große Patrick Kane-Party im Madison Square Garden werden. Der 34jährige US-Amerikaner gab nach dem Wechsel aus Chicago sein Debüt im Trikot der New York Rangers im Heimspiel gegen die Ottawa Senators. Doch Kanadas Hauptstädter hatten etwas vor am Big Apple. Mit einer Energieleistung drehten sie zweimal einen Rückstand und machten schließlich durch Tim Stützle bereits gut drei Minuten vor dem Ende per Empty Net-Goal zum 5:3-Endstand den Deckel auf dieses Spiel.



Mann des Abends war jedoch Derrick Brassard: Der 35jährige Kanadier in Diensten der Senators erzielte in seinem 1000. NHL-Spiel zwei Tore. Zur MItte des Spiels fälschte er einen Schuss unhaltbar ab zur zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste aus Ontario, dann glich er zu Beginn des Schlussdrittels mit einer sehenswerten Bewegung auf engstem Raum zum 3:3 aus. Knapp zwei Minuten später brachte Claude Giroux die Gäste erneut mit 4:3 in Führung, als er nach einem Schuss von Travis Hamonic abstaubte. Sekunden zuvor hatte Sens-Kapitän Brady Tkachuk Rangers-Stürmer Alexis Lafreneire mit einem fairen Check aus dem Spiel genommen und so für einen kurzen Moment eine Überzahlsituation herbeigeführt. Tkachuks vermeintliches 5:3 weitere zwei Minuten später wurde nach einer Coach's Challenge wegen Abseits aberkannt.



Die Rangers nahmen bereits drei Minuten vor dem Ende ihren Torwart Jaroslav Halak, der in der Anfangsphase einen starken Save gegen Tim Stützle zeigte, vom Eis für den zusätzlichen Angreifer. Nach einem Bullygewinn schoss Claude Giroux den Puck über die gesamte Eisfläche ans Außennetz des leeren Rangers-Gehäuses. Den Abpraller nahm Tkachuk auf und bediente den mitgelaufenen Stützle, der nur noch den Schläger hinhalten musste, um die Partie zu entscheiden.

Damit drückte die Top-Reihe der Senatórs Giroux (zwei Assists, ein Tor), Tkachuk (zwei Assists), Stützle (ein Tor), dem Spiel ihren Stempel auf. Patrick Kane zeigte bei seiner Premiere an neuer Wirkungsstääte ein paar gute Ansätze, insbesondere im Zusammenspiel mit Artemi Panarin, blieb aber ohne Punkte und ging mit einem Wert von -2 aus dem Spiel.

Die Boston Bruins haben in dieser Spielzeit schon einige Male Geschichte geschrieben. In der vergangenen Nacht haben sie mit einem 7:1-Heimsieg einen weiteren NHL-Rekord aufgestellt. Sie sind in der mehr als 100jährigen Historie der Liga das erste Team, das nach nur 61 Saisonspielen die Marke von 100 Punkte erreicht hat. Die besten Plätze bei der Rekord-Show in Boston hatten JJ Peterka und die Buffalo Sabres.



Im zweiten Drittel stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg durch Tore des gerade aus Washington verpflichteten Verteidigers Dmitri Orlov und dem aus der AHL geholten Jakob Lauko. Im Schlussabschnitt sorgten zwei rein tschechische Co-Produktionen durch David Pastrnak, der gerade erst einen 90-Millionen-Dollar-Vertag für die nächsten acht Jahre unterschrieben hat, Rückkehrer David Krejci und dem im Sommer aus New Jersey verpflichteten Pavel Zacha für eine beruhigende Führung. In einer turbulenten Schlussphase verkürzten die Sabres durch Casey MIttelstadt nach feinem Zuspiel JJ Peterka, ehe zwei Shorthander der Bruins den Sabres Garaus machten. Patrice Bergeron traf mit einem Schuss über die gesamte Eisfläche ins leere Tor, Connor Clifton schoss einen 2-gegen-1-Konter ab. Den Schlusspunkt setzte Jakob Lauko per Abstauber nach einem Alleingang von Charlie Coyle.

Die Detroit Red Wings holten auf eigenem Eis gegen die starken Seattle Kraken einen Punkt, der im Kampf um die Play Offs noch wichtig werden kann. Im ersten Spiel nach dem Transfer von Tyler Bertuzzi zu den Boston Bruins im Tausch gegen zwei Draft-Wahlrechte unterlagen sie knapp mit 4:5 nach Verlängerung. Dabei gelang Moritz Seider der 27. Assist in dieser Spielzeit beim zwischenzeitlichen 3:2-Anschlusstreffer der Hausherren. Nach 23 Minuten glichen die Red Wings durch Jonathan Berggren aus und beendeten damit den Arbeitstag von Kraken-Goalie Martin Jones. Philipp Gruabuer übernahm und zeigte mit 16 von 17 gehaltenen Torschüssen (94,1 Prozent) eine starke Leistung.

Moritz Seider ging mit einer ausgeglichenen Plus-Minus-Bilanz aus dem Spiel, gab vier Torschüsse ab, verteilte sieben Hits und blockte in mehr als 26 Minuten Eiszeit vier Schüsse.

Für Jonathan Quick dreht sich die Welt im Moment ziemlich schnell: Nur einem Tag nach seinem Trade zum Schlusslicht Columbus Blue Jackets haben die Vegas Golden Knights den zweimaligen Meister-Goalie verpflichtet. Sie reagieren damit auf die Verletzungen ihrer beiden Stammtorhüter Logan Thompson und Laurent Brossoit. Zudem konnte Robin Lehner wegen einer Operation im vergangenen Sommer in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten.

Damit hat Quick nun wieder die Chance, mit den Rittern aus dem Wüstenstaat ein ernstes Wort um den Stanley Cup mitreden zu können.



Die weitere Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Florida Panthers - Nashville Predators 1:2

Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 4:5 (OT)

Chicago Blackhawks - Dallas Stars 2:5

Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 1:2

Vancouver Canucks - Minnestoa Wild 1:2

Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 3:2

San Jose Sharks - St. Louis Blues 3:6