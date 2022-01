Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Pittsburgh Penguins gleichen mit zwei Toren in neun Sekunden ihr Spiel gegen die Winnipeg Jets aus - Crosby entscheidet Shootout.

"Was der Draisaitl kann, kann ich schon lange!", mag sich Tim Stützle von den Ottawa Senators gedacht haben. Nach 36 Minuten stand es in der Partie bei den Columbus Blue Jackets 1:1, als Alex Formenton dem deutschen Nationalspieler in der neutralen Zone die Scheiben zuschob. Stützle zündete darauf den Turbo, überlief Zach Werenski und verlud Elvis Merzlikins im Tor der Gastgeber. Es sollte das Siegtor sein, denn den Blue Jackets gelang es nicht mehr, die Scheibe am starken Sens-Torwart Anton Forsberg (35 Paraden, 97,2 Prozent Fangquote) ins Tor zu bugsieren.

Einen Zwischenspurt legen derzeit die Seattle Kraken hin: Sie gewannen drei ihrer letzten vier Spiele, vergangene Nacht auf eigenem Eis mit 5:3 gegen das punktbeste Team der Liga, die Florida Panthers. Philipp Grubauer zeigte dabei im Tor der Kraken eine solide Leistung: Er entschärfte 28 von 31 Schüssen und übertraf damit deutlich die Statistiken seines Gegenübers Sergrej Bobrovsky. Mason Appleton, dem ein Tor und ein Assist für den Liga-Neuling aus dem US-Bundesstaat Washington gelangen, erzielte nach 26 Sekunden im Schlussdrittel den entscheidenden 4:3-Führungstreffer für die Hausherren. Calle Järnkrök machte 19 Sekunden vor der Schlusssirene mit seinem Treffer ins leere Tor der Panthers alles klar.

Zwei kleine Unaufmerksamkeiten kosteten die Winnipeg Jets innerhalb von nur neun Sekunden eine Zwei-Tore-Führung bei den Pittsburgh Penguins. Zunächst vertändelten sie im eigenen Drittel die Scheibe. Die Penguins hielten sie in der Zone der Gäste, Jevgeni Malkin ließ seinen Gegenspieler geschickt aussteigen und passte auf Kasperi Kapanen. Der stellte seinen Schlittschuh so in den Passweg, dass er - ohne eine Kick-Bewegung auszuführen - die Scheibe ins Tor der Jets abfälschte. Das Bully danach gewannen die Penguins. Mark Matheson spielte die Scheibe über die Bande ins Drittel der Jets - und Jets-Goalie Connor Hellebuyck legte sie Pittsburghs Routinier Jeff Carter auf die Kelle, der aus spitzem Winkel sofort abzog und zum Ausgleich traf. Den Shootout entschied Kapitän Sidney Crosby, der bei seinem Versuch lange verzögerte und dann kurz und trocken über die Fanghand Hellebuycks traf.

Bruce Boudreau hat sein 1000. NHL-Spiel, das er als Coach betreute, verloren. Mit 3:1 unterlagen die Vancouver Canucks bei den St. Louis Blues - und das, obwohl sie alleine im ersten Drittel 20 Schüsse auf Ville Husso im Tor des Meisters von 2019 abgaben. Da den Canucks wegen des Covid-Protokolls der Liga und auch eines positiven Corona-Tests vier Torhüter fehlten, musste College-Spieler Rylan Toth als "Notfall-Back Up" aufgeboten werden. Zu seinem dritten NHL-Spiel kam Michael diPietro, der allerdings nur 14 Schüsse der Blues abwehren konnte.

Im letzten Spiel der vergangenen Nacht beendeten die LA Kings ihre drei Spiel währende Niederlagenserie und siegten mit 3:2 bei den New Jersey Devils.