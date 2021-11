Lesedauer: ca. 2 Minuten

Auch Moritz Seider punktet wieder für die Detroit Red Wings, die das "Original Six"-Duell gegen die Montreal Canadiens nach Verlängerung gewinnen.

Was für ein frustrierender Abend für die Pittsburgh Penguins: Zu Beginn des Spiels waren sie hochüberlegen, erarbeiteten sich auch ohne ihre Offensiv-Stars Sidney Crosby und Evgeni Malkin zahlreiche Chancen, hatten aber Pech mit mehreren Pfostenschüssen und scheiterten immer an Filip Gustavsson im Kasten der Senators. Die Tore schossen jedoch die Senators: Sie nutzten mehrere Abpraller, bestraften Scheibenverluste der Penguins und zogen mit der Effizienz einer Spitzenmannschaft auf 4:0 davon. Den vierten Treffer erzielte Tim Stützle bei seiner Tor-Premiere in dieser Saison. In Überzahl sprang ihm ein geblockter Pass direkt auf die Kelle und er fackelte nicht lange: Mit einem präzisen Handgelenkschuss vom linken Bullykreis brachte er erstmalig in dieser Saison die rote Lampe zum Leuchten.



Dass die Senators aber noch nicht so weit sind, zeigten sie Schlussdrittel: Nach ihrem fünften Treffer durch Drake Batherson, der auf insgesamt zwei Tore und zwei Assists beisteuerte, ließen sie die Penguins noch einmal herankommen: Zweimal Evan Rodrigues und Kasperi Kapanen trafen innerhalb von nur vier Minuten und brachten die Senators wieder in Bedrängnis. Drake Batherson machte aber mit seinem Treffer in leere Tor der Penguins alles klar und brachte damit den ersten Sieg nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge unter Dach und Fach.

Mann des Abends für die Detroit Red Wings war Kapitän Dylan Larkin: Erst egalisierte er die 1:0-Führung der Montreal Canadiens mit einem Schuss aus unmöglichem Winkel aus der linken Ecke, dann traf er in der Verlängerung wieder aus spitzem Winkel mit einem abgefälschten Schuss zum 3:2 und damit zum Sieg für die Red Wings. Moritz Seider steuerte einen Assist zum zwischenzeitlichen Führungstreffer der Red Wings bei, den Pius Suter nach feiner Kombination mit Robby Fabbri erzielte. Die Red Wings bleiben damit auf Platz drei in der Atlantic Division, unter anderem vor den Boston Bruins und Meister Tampa Bay.

Letztere bescherten Spitzenreiter Florida Panthers die vierte Niederlage in Folge: Brayden Point, der nun in sieben Spielen hintereinander gepunktet hat, erzielte in der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer für den Meister im Florida-Derby.

Im deutschen Duell zwischen den Minnesota Wild mit Nico Sturm und Seattle Kraken mit Philipp Grubauer ging Nico Sturm als Sieger hervor - und steuerte selbst das entscheidende Tor zum zwischenzeitlichen 4:1 bei. Zunächst hatte jedoch sein Teamkollege Rem Pitlick seinen großen Auftritt und erzielte einen Hattrick, jeweils auf Vorlage von Ryan Hartman. Im Schlussdrittel kamen die Gastgeber aus dem Staat Washington noch einmal heran, aber Nico Sturm stellte mit dem vierten Tor der Gäste die Weichen auf Sieg. 62 Sekunden vor Schluss trafen noch einmal die Kraken, es half jedoch nichts mehr. Bemerkenswert: Philipp Grubauer verbrachte in der Schlussphase fast vier Minuten auf der Bank zugunsten des sechsten Feldspielers.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

New Jersey Devils - Boston Bruins 2:5

Winnipeg Jets - LA Kings 3:2 (OT)

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 4:5

Columbus Blue Jackets - New York Rangers 3:5

Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 3:2

Nashville Predators - Arizona Coyotes 4:1

Dallas Stars - Philadelphia Flyers 5:2

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:2

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 7:4