Für die Buffalo Sabres gibt Top-Draft Owen Power sein Debüt.

Im deutschen Duell zwischen Tim Stützle von den Ottawa Senators sowie Thomas Greiss und Moritz Seider auf Seiten der Detroit Red Wings erzielte Stützle drei Punkte. Zwei davon waren Empty Net-Goals, als die Red Wings beim Stand von 1:2 aus ihrer Sicht kurz vor Schluss Thomas Greiss vom Eis genommen hatten. Der deutsche Keeper zeigte ein gutes Spiel, parierte 28 von 30 Torschüssen der Sens und war bei den zwei Gegentoren, die er kassierte, machtlos. Moritz Seider erhielt mit fast 23 Minuten die meiste Eiszeit aller Feldspieler der Gastgeber aus Michigan, war am einzigen Treffer der Red Wings beteiligt, schoss viermal auf das gegnerische Tor, verteilte vier Hits und blockte zwei Schüsse. Er ging allerdings mit einem Wert von -3 aus der Partie. Mit seiner 41. Torvorlage in dieser Saison liegt er nun auf Platz zwei in der Franchise-Historie. Einziger Verteidiger mit mehr Zuspielen in seiner Premierensaison war der große Niklas Lidström (49 Assists, Saison 1991/92).

Das Führungstor für die Sens erzielte 4,3 Sekunden vor der ersten Sirene Austin Waston, der aus dem Großraum Detroit stammt. Tyler Bertuzzi glich im Mittelabschnitt per Abstauber in Überzahl nach einem Schuss von Moritz Seider aus, bei der neuerlichen Führung für Kanadas Hauptstädter (36.) durch Drake Batherson leistete Tim Stützle die Vorarbeit.



Die Ottawa Senators haben damit alle drei Saisonspiele gegen Detroit gewonnen - erstmals in ihrer Geschichte, wenn die "Season Series" drei oder mehr Partien umfasste.



Minnesota WIld legt Schwächen der Oilers offen

Einen bitteren Abend erlebten die Edmonton OIlers in Minnesota: Trotz guter Gelegenheiten unterlagen sie bei den Wild mit 1:5. Wieder einmal traten die Probleme der Oilers zutage: Das Defensivverhalten und die Torwartfrage. Die Verteidigung ließ den Wild insbesondere vor dem eigenen Tor zu viel Platz und auch Mikko Koskinen sah bei einigen Treffern der Gastgeber etwas unglücklich aus. Noch ist der Abstand zu den LA Kings und den Vegas Golden Knights groß genug, aber oft sollten die Oilers nicht mehr verlieren, vor allem dann nicht, wenn die Kalifornier parallel ihre Spiele gewinnen, wie gestern abend mit 5:2 in Chicago. Die Vegas Golden Knights holten bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung bei den Vancouver Canucks einen Punkt.



Beim 9:2-Schützenfest gegen die Philadelphia Flyers erzielten die Washington Capitals soviele wie seit 14 Jahren nicht mehr, als sie 10:2 gegen die Boston Bruins gewannen. Mit einer furiosen Aufholjagd - vier Tore im Schlussbaschnitt - drehten die Calgary Flames ihr Heimspiel gegen die Seattle Kraken, bei denen Torwart Philipp Grubauer nicht zum Einsatz kam. Dabei erzielte Matthew Tkachuk seinen zweiten Karriere-Hattrick und Johnny Gaudreau überschritt als vierter Spieler in dieser Saison nach Connor McDavid, LeonDraisaitl und Jonathan Huberdeau die 100-Punkt-Marke. Er ist damit der zweite US-amerikanische Spieler nach Chicagos Patrick Kane, der diese Marke in den letzten 25 Jahren erreicht hat.



"Premiere Dahoam" - Owen Powers NHL-Debüt in der Heimat

Ein Debüt der besonderen Art feierte Buffalos Owen Power: Mit den Sabres bestritt der junge Verteidiger, der aus dem Großraum Toronto stammt, sein erstes NHL-Spiel bei den Toronto Maple Leafs, das aufgrund der Nähe beider Städte immer auch so etwas wie ein Derby ist. Power blieb ohne Punkte, stand aber in der Starting Six der Gäste aus dem Staat New York. Er ging vor den Augen seiner Familie und einiger Freunde mit einem Wert von +2 aus dem Spiel, landete einen Hit und blockte einen Schuss.



Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:



Boston Bruins - St. Louis Blues 2:4

Florida Panthers - Anaheim Ducks 3:2 (OT)

New York Rangers - Carolina Hurricanes 2:4

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5:4 (SO)

Nashville Predators - San Jose Sharks 1:0 (OT)

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 1:0

Arizona Coyotes - New Jersey Devils 2:6