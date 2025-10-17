4:3-Erfolg im Penaltyschießen gegen Seattle und Philipp Grubauer

Tim Stützle beschert Ottawa Senators ersten Heimsieg der Saison

17.10.2025, 09:42 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Tim Stützle vermiest Philipp Grubauer das Saisondebüt, Leon Draisaitls drittes Saisontor kann Oilers-Pleite nicht verhindern.

Ottawa Senators - Seattle Kraken 4:3 n.P. (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Tim Stützle verwandelte den entscheidenden Penalty im Shootout und bescherte so den Ottawa Senators den ersten Heimsieg der laufenden Spielzeit. Leidtragender auf der Gegenseite war Nationaltorhüter Philipp Grubauer, der bei seinem Saisondebüt für die Seattle Kraken trotz 21 Paraden knapp als Verlierer vom Eis gehen musste.

Dabei lagen die Kraken durch den zweiten Treffer der Partie von Chandler Stephenson bis kurz vor Ende mit 3:2 in Führung. Erst als Ottawa bereits Torhüter Linus Ullmark (30 Paraden) zugunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Tor nahm, glich Dylan Cozens (59.) spät zum 3:3 aus.

Die Senators beendeten damit eine drei Partien andauernde Niederlagenserie, während Seattle in allen fünf Saisonspielen punktete.

New York Islanders - Edmonton Oilers 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Die New York Islanders feierten den ersten Saisonsieg beim 4:2 vor heimischer Kulisse gegen die Edmonton Oilers. Leon Draisaitl sorgte zunächst mit seinem dritten Saisontor für den 1:1-Ausgleich, nachdem kurz zuvor Mathew Barzal die Gastgeber in Front brachte. Auf die erstmalige Führung der Kanadier durch Ryan Nugent-Hopkins folgte der Auftritt von Bo Horvat, der im Alleingang mit einem Hattrick die Partie drehte. Dabei glich er zunächst im Mitteldrittel in Unterzahl zum 2:2 aus, bevor er in Überzahl das 3:2 und per Emptynetter das 4:2 markierte.

Vegas Golden Knights - Boston Bruins 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)

In einem Elf-Tore-Spektakel unterlag Cheftrainer Marco Sturm knapp mit den Boston Bruins bei den Vegas Golden Knights. Nach zweimaliger Führung von Boston drehte Vegas das 1:2 in ein 4:2 und setzte sich bis zu Beginn des Schlussabschnitts entscheidend auf 6:3 ab. Zwar verkürzten die Bruins mit einem Doppelschlag innerhalb von 67 Sekunden auf 5:6. Doch zu mehr sollte es am Ende nicht mehr reichen und so stand nach drei Siegen zum Auftakt die zweite Niederlage in Folge zu Buche. Vegas punktete hingegen in allen fünf Partien und hat noch keine Partie nach regulärer Spielzeit verloren.

Die weiteren Ergebnisse von Donnerstag, 16.10.25 in der Übersicht:

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 2:1 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Montreal Canadiens - Nashville Predators 3:2 n.V. (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

New Jersey Devils - Florida Panthers 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Dallas Stars - Vancouver Canucks 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)