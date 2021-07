Lesedauer: ca. 1 Minute

Für eine Vorentscheidung sorgte Titelverteidiger Tampa Bay Lightning, der auch in Spiel 3 der Finalserie die Oberhand behält und nur noch ein Sieg vom erneuten Stanley Cup-Triumph entfernt ist.

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Serienstand: 0:3

Seine Rückkehr hinter die Bande, hätte sich Canadiens-Coach Dominique Ducharme nach seiner COVID-19-Erkrankung und der 14-tägigen Quarantäne sicher anders vorgestellt. Mit 3:6 kamen seine Mannen im ersten Heimspiel der Finalserie unter die Räder. Tampa Bay profitierte vor allem von einer gnadenlosen Effizienz im Angriff und Matchwinner Tyler Johnson, der doppelt traf. Bereits nach 3:27 Minuten führte der Meister nach Toren der beiden Verteidiger Jan Rutta und Victor Hedman mit 2:0 und stellten so früh die Zeichen auf Sieg. Den Anschlusstreffer für Montreal besorgte Phillip Danault (12.) mit seinem ersten Tor der laufenden Playoffs. Doch zu Beginn des zweiten Drittels brachte erneut ein früher Doppelschlag von Topscorer Nikita Kucherov (22.) und Tyler Johnson (24.) das zwischenzeitliche 4:1. Das 2:4 von Nick Suzuki sorgte für ein kleines Fünkchen Hoffnung bei den Kanadiern. Aber Tampa Bay stand im dritten Drittel gut in der Defensive und ließ Montreal nicht nochmal rankommen. Stattdessen erhöhten sie sogar noch auf 5:2 durch den zweiten Treffen von Tyler Johnson (56.). Zwar mussten die Bolts in der gleichen Minute nochmals ein Gegentor durch Corey Perry hinnehmen, Blake Coleman machte dann aber per Empty-Netter zum 6:3-Endstand alles klar. Die 3:0-Serienführung von Tampa ist sowas wie eine Vorentscheidung, da bislang in der NHL-Geschichte in einem Cup-Finale im Modus Best-of-seven nach 3:0-Führung in 27 Fällen mit den Toronto Maple Leafs nur ein einziges Team im Jahre 1942 noch den Rückstand gegen die Detroit Red Wings drehen konnte. Montreal steht mit dem Rücken zur Wand und darf sich nun keine Niederlage mehr leisten, da ansonsten vorzeitig der Traum nach 28 Jahren wieder den Stanley zu gewinnen ausgeträumt ist. Tampa Bay ist bislang in der Finalserie gnadenlos und hat immer die richtigen Antworten parat. Die zweite Meisterschaft in Folge ist mit dieser Leistung nur noch Formsache. Spiel 4 findet in der Nacht von Montag auf Dienstag statt.