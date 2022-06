Lesedauer: ca. 3 Minuten

Ondrej Palat krönt mit seinem 3:2-Siegtreffer das Comeback der Bolts in Spiel 3 gegen die Rangers.

Es könnte der Wendepunkt in dieser Serie sein. Mit einer 2:0-Serienführung im Rücken gingen die New Yorker in Spiel 3 des Eastern Confrence Finals voller Selbstvertrauen auf der Eis der Amalie Arena in Tampa und boten den Gästen im ersten Drittel die Stirn: Die Gastgeber waren die etwas aktivere Mannschaft, die Gäste aus dem Big Apple aber jederzeit gefährlich. Die beiden Torhüter, deren Fernduell in den ersten beiden Partien klar an New Yorks Schlussmann Igor Shesterkin ging, standen immer wieder im Blickpunkt, hielten aber ihren Kasten sauber.



Zur Mitte der Spiels brachte sich der amtierende Meister aus Florida mit zwei Strafen selbst in Bedrängnis: Mika Zibanejad und Chris Kreider, der mit seinem 34. Tor in den Play-offs den Franchise-Rekord der Rangers einstellte, brachten den Gästen vom Broadway mit zwei Powerplay-Toren innerhalb von nur zwei Minuten eine Zwei-Tore-Führung. Darauf verstärkten die Bolts noch einmal ihre Offensivbemühungen und wurden schnell belohnt: Nur 66 Sekunden nach dem zweiten Treffer der Gäste erzielte Nikita Kucherov in Überzahl das erste Tor für die Gastgeber. Zeit genug für ein Comeback, um die vorentscheidende 3:0-Serienführung der Rangers zu verhindern. Doch trotz zahlreicher Chancen gingen die Rangers mit einer 2:1-Führung in den Schlussabschnitt. 82 Sekunden waren darin gespielt, als Kapitän Steven Stamkos die Scheibe nach einem perfekten Querpass von Corey Perry an Shesterkin vorbei ins Tor hämmerte - "Stammer-Time" in Tampa, und wieder war es ein Tor bei numerischer Überlegenheit.

Vasilevskiys Paraden und Kucherovs genialer Moment entscheiden das Spiel

Ab da wurde es eine Nervenspiel, der nächste Treffer würde vermutlich die Entscheidung bringen. Kurz vor Schluss dann noch einmal Powerplay für die Rangers, doch hier zeigte Andrey Vasilevskiy im Tor des amtierenden Meisters seine ganze Klasse und parierte einige Male glänzend. In der Schlussminute der regulären Spielzeit entschied schließlich ein Geniestreich von Nikita Kucherov die Partie: In zentraler Position vor dem Rangers-Gehäuse angespielt, steckte er die Scheibe blitzschnell mit der Rückhand auf den in seinem Rücken postierten Ondrej Palat durch, der Shesterkin aus halbrechter Position bezwang. In den verbliebenen 42 Sekunden konnten die Rangers den Ausgleich nicht mehr erzwingen.

Overtime-Lotterie vermieden, Spiel gedreht, Serie verkürzt - die Bolts standen mit dem Rücken zur Wand und haben nach zwei dominanten Spielen der Rangers zum Serienauftakt ihr "Play-off-Gesicht" gezeigt und gehen nun ihrerseits mit ordentlich Selbstvertrauen in das vierte Spiel, das ebenfalls in Florida ausgetragen wird, ehe dann Spiel 5 wieder im Madison Square Garden stattfinden wird.

3:0-Serienführung für Colorado: JT Compher versetzt Oilers den Nackenschlag

Trotz einer beherzten Leistung konnten die Edmonton Oilers die 3:0-Serienführung der Colorado Avalanche nicht verhindern. In den Play-offs entscheiden die Kleinigkeiten - heißt es in der Phase der Saison häufig, so geschehen in der dritten Partie zwischen den beiden Finalisten der Western Conference: Beim Stand von 2:2 hatten die Oilers ein Powerplay, weil JT Compher wegen eines Beinstellens gegen Leon Draisaitl auf der Strafbank Platz nehmen musste. Darin parierte erst Avs-Torwart Pavel Francouz glänzend gegen Connor McDavid, dann traf OIlers-Verteidiger Evan Bouchard nur den Pfosten. Im direkten Gegenzug nahm eben jener JT Compher aus der Box kommend den Befreiungsschlag auf, setzte sich gegen Bouchard an der blauen Linine durch und überwand Mike Smith im Tor der Oilers zur Führung für die Gäste aus Denver. In der Schlussminute machte Mikko Rantanen mit seinem Treffer ins leere OIlers-Tor alles klar.

Damit haben die OIlers nun rein statistisch fast keine Chance mehr, die Serie für sich zu entscheiden: Nur viermal in der NHL-Geschichte gelang es einer Mannschaft, nach einem 0:3-Serienrückstand eine Runde weiter zu kommen, zuletzt den Montreal Canadiens gegen die Toronto Maple Leafs im vergangenen Jahr.