Lesedauer: ca. 2 Minuten

Ausgerechnet der erste Gegentor in eigener Überzahl der gesamten Saison wird den Islanders zum Verhängnis.

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1:0

Serienstand: 4:3

Große Spiele werden von großen Spielern entschieden, heißt es oft. Manchmal aber treten gerade in diesen Momenten Spieler ins Rampenlicht, die nicht so im Fokus stehen. In Spiel 7 der Halbfinalserie war es Yanni Gourde, der sich zum Helden aufschwang. Barclay Goodrow musste zu Beginn des Mitteldrittels wegen eines Cross-Checks gegen Adam Pelech auf der Strafbank Platz nehmen. Als Gastgeber Tampa Bay den Puck aus der eigenen Zone herausspielte, kreiselte Anthony Cirelli in der rechten Ecke, um möglichst viel Ziet von der Uhr zu nehmen. Die Islanders ließen ihn gewähren, übersahen aber den mitgeeilten Yanni Gourde in der Mitte. Cirelli hingegen nicht - er bediente Gourde punktgenau und dieser schloss per Direktschuss aus zentraler Position zur Führung für die Lightning ab.

Es sollte das entscheidende Tor werden, denn so sehr sich die Gäste aus New York auch bemühten. Sie brachten den Puck nicht an Andrej Vasilevskiy im Tor der Bolts vorbei. Die Spieler des amtierenden Champions blockten 21 Schüsse der Gäste, Ryan MacDonagh und Michail Sergachev jeweils fünf. Dazu machte Vasilevsiy in den entscheidenden Momenten wichtige Saves und hatte einmal auch Glück. als Jordan Eberle mit seinem abgefälschten Schuss nur den Pfosten des Lightning-Gehäuses traf.

So gewann Andrej Vasilevskiy erstmals in seiner Karriere ein Spiel 7. Es ist das erste Mal in der NHL-Geschichte, dass ein Spiel 7 durch ein einziges Unterzahl entschieden wurde. Und gleich noch einen Rekord stellte der Meister auf: Seit ihrem frühen Ausscheiden in den Playoffs 2019 haben sie keine zwei Spiele hintereinander mehr verloren. Das ist die vielleicht größte des amtierenden Stanley Cup-Siegers. Sie können die Spiele abhaken, ihre Schlüsse aus Niederlagen ziehen - und es dann im nächsten Spiel besser machen.

Lightning-Trainer Jon Cooper sagte nach dem Spiel: "Selbst nach der harten Niederlage in Spiel 6, kann man das Team einfach nicht abschreiben. Sie haben einfach gelernt zu verteidigen, und es war wieder eine meisterhafte Leistung in der eigenen Zone, die uns den Sieg in einem großen Spiel 7 gebracht hat." Andrej Vasilevskiy meinte: "In Spiel 6 haben wir versucht zu verteidigen, aber in diesem Spiel haben wir sie die ganze Zeit attackiert, das ganze Spiel. Das war ein Spiel 7 wie aus dem Lehrbuch."

Die New York Islanders, die wie schon im letzten Jahr in der Vorschlussrunde an Tampa Bay scheiterten waren maßlos enttaüscht, zeigten sich aber als faire Verlierer. Das Stanley Cup-Finale gegen die Montreal Canadiens beginnt in der Nacht von Montag auf Dienstag in Tampa.