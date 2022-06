Starke Defensivleistung bei 2:1-Sieg in Spiel 6 gegen New York Rangers

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Tampa Bay Lightning feiern den vierten Sieg in Folge im Eastern Conference-Finale gegen die New York Rangers und treffen im Stanley Cup-Finale auf die Colorado Avalanche.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat Spiel 6 mit 2:1 in der heimischen Amalie Arena gegen die New York Rangers gewonnen und steht zum dritten Mal hintereinander im Stanley Cup-Finale. Tampa hat damit nach einem 0:2-Serienrückstand vier Mal in Serie gewonnen und das Eastern Conference-Finale mit 4:2 für sich entschieden. Mann des Spiels war Superstar Steven Stamkos, der beide Treffer für die Bolts erzielte. Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt, war es der 32-jährige Kanadier, der in der 31. Minute mit einem verdeckten Schuss ins lange Eck die Gastgeber in Führung brachte. Die New Yorker Offensive fand im Anschluss kein Rezept, um die sattelfeste Abwehr Tampas in Gefahr zu bringen. Doch im dritten Drittel nutzten die Rangers eine der wenigen Überzahlgelegenheiten, um auszugleichen. Frank Vatrano (54.) stellte direkt nach einem Bullygewinn von Andrew Copp per wuchtigem

Schlagschuss auf 1:1. Aber nur 21 Sekunden später, als New York sich noch über den Ausgleich freute, hatte Stamkos für Tampa Bay die passende Antwort parat und erzielte die erneute Führung zum 2:1, nachdem er den Nachschuss seines Alleingangs mit etwas Glück am erneut starken Rangers-Goalie Igor Shesterkin (29 Paraden) vorbei im Tor unterbrachte. Danach verteidigten die Bolts im Stile eines Meisters und retteten den knappen Sieg verdient über die Zeit. Danach war der Jubel Tampas über den erneuten Einzug in das Stanley Cup-Finale riesengroß, während den unterlegenen Manhattan-Blueshirts nach großem Kampf die Enttäuschung und Erschöpfung anzusehen war. Bereits am kommenden Dienstag (Ortszeit) beginnt die Finalserie im Modus Best-of-seven bei den Colorado Avalanche um den deutschen Nico Sturm, die aufgrund der höheren Punktzahl in der Hauptrunde Heimrecht genießen. Während Colorado erstmals seit dem Titelgewinn 2001 wieder im Stanley Cup-Finale steht, kann Tampa Bay nach den beiden Triumphen aus 2020 und 2021 den Titel-Hattrick perfekt machen.