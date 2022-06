Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist im Stanley Cup-Finale angekommen und verkürzt die Finalserie gegen die Colorado Avalanche auf 1:2.

Die Tampa Bay Lightning haben Spiel 3 des Stanley Cup-Finales in der heimischen Amalie Arena mit einem 6:2-Sieg erfolgreich gegen die Colorado Avalanche gestaltet. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Finalserie stand Tampa Bay unter enormen Druck und musste gewinnen, um nicht frühzeitig mit 0:3 in der Serie in Rückstand zu geraten. Zwar erwischte Colorado den besseren Start und ging in Überzahl durch Gabriel Landeskog (9.) in Führung, doch Tampa drehte noch im ersten Durchgang durch einen Doppelschlag von Anthony Cirelli (14.) und Ondrej Palat (15.) die Partie zu ihren Gunsten zum 2:1. Zu Beginn der zweiten Abschnitts erhöhte Nicholas Paul nach nur 86 Sekunden auf 3:1 für die Bolts, bevor Landeskog (25.) mit seinem zweiten Treffer des Abends erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis auf 2:3 für die Avs verkürzte. Danach demonstrierten die Gastgeber jedoch, weshalb sie die beiden letzten Jahre den Meistertitel gewannen. Innerhalb von nur sieben Minuten schraubten Steven Stamkos (28.), Pat Maroon (32.) und Corey Perry (35.) den Spielstand vorentscheidend auf 6:2. Colorado hatte dem nichts entgegenzusetzen und konnte nicht an die gute Performance aus Spiel 2 (7:0) anknüpfen. Der deutsche Nico Sturm stand knapp acht Minuten für Colorado auf dem Eis, verzeichnete dabei zwei Checks, verschuldete allerdings auch eine Strafzeit, als er den Puck über das Plexiglas bugsierte und dies in der anschließenden Unterzahl zu einem Gegentreffer führte. Lightning-Goalie Andrei Vasilevskiy lieferte nach den sieben Gegentoren in Spiel 2 wieder eine starke Leistung ab und parierte 37 Schüsse, während sein Gegenüber Darcy Kuemper nach fünf Gegentoren bei 22 Schüssen seinen Kasten für Backup Pavel Francouz räumen musste. Bei Tampa punkteten Steven Stamkos, Ondrej Palat, Pat Maroon (je ein Tor und eine Vorlage), Victor Hedman und Nikita Kucherov (je zwei Vorlagen) allesamt doppelt. Corey Perry ist der erste Spieler in der NHL-Geschichte, der für vier verschiedene Teams (Tampa Bay Lightning, Anaheim Ducks, Dallas Stars und Montreal Canadiens) einen Treffer im Stanley Cup-Finale erzielte. Tampa Bay feierte den achten Heimsieg in Folge, Colorado ging hingegen erstmals auswärts in den diesjährigen Playoffs als Verlierer vom Eis. Spiel 4 findet am Mittwoch Abend (Ortszeit) erneut in Tampa Bay statt.