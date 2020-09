Lesedauer: ca. 1 Minute

Für beide Mannschaften wird es der bislang schwerste Test dieser Play-offs. Trotz des Ausfalls von Steven Stamkos dürfte Tampa Bay die etwas besseren Karten haben.

Die beiden wichtigsten Nachrichten aus Sicht der Lightning-Fans: Nikita Kutcherov kann nach überstandener Verletzung aus der Serie gegen die Bruins wieder spielen, eine „Stammer-Time“ wird es jedoch nicht geben. Bolts-Capitano Steven Stamkos hat seit dem 25. Februar dieses Jahres nicht mehr gespielt und wird dies auch im Finale der Eastern Conference nicht tun. Das bestätigte Coach Jon Cooper.

Das sollte dem sicheren Final-Einzug der Blitze aus Florida aber nicht im Wege stehen – zumindest, wenn man den Redakteuren von NHL.com glaubt: 14 von 16 Experten gehen davon aus, dass der Meister von 2004 ins Stanley Cup-Finale einzieht. Dies findet, wie auch beide Conference Finals. in Edmonton statt.

Vielleicht haben die Bolts das bessere Ende für sich, aber ein harter Kampf sollte es auf jeden Fall werden. Denn New York Islanders sind defensiv sehr gut strukturiert – nicht einmal zwei Gegentore im Schnitt, zweitbester Wert der Endrunde, bei nur rund 27 zugelassenen Torschüssen pro Spiel – und im Angriff ausgeglichen besetzt. Gegen die Flyers haben sie in jedem Spiel mindestens drei Tore geschossen, fünf Spieler der New Yorker haben zehn Punkte oder mehr erzielt.



Kann Tampa Bay die Schmach vom letzten Jahr wettmachen?



Mit einem Jahr Verzögerung scheinen die Bolts ihre überragende Hauptrunde aus der vergangenen Saison fortsetzen zu wollen. Nach der Weihnachtspause hatten sie 75 Prozent ihrer Spiele gewonnen, in den Play-offs stehen zehn Siege und nur zwei Niederlagen zu Buche. Den Verlust von Steven Stamkos haben sie in den Play-offs sehr gut kompensiert. So sprang Brayden Point in die Bresche und seht derzeit bei 18 Punkten, darunter der Siegtreffer in der fünften Overtime gegen Boston. Die Defensive um Victor Hedman ist ebenfalls sehr gut aufgestellt, die Offensivqualitäten der Lightning sind über jeden Zweifel erhaben. Und dann gibt es ja auch noch einen Andrej Vasilevsky im Tor, der in zehn Spielen durchschnittlich nur 1,81 Tore hinnehmen musste und mehr als 93 Prozent aller Schüsse auf sein Gehäuse abwehrte.

Bei den Islanders gab es zuletzt ein Wechselspiel zwischen Greiss und Varlamov, aber das kann auch ein Vorteil sein: Es gibt Coach Barry Trotz die Möglichkeit, zu reagieren, ohne dass die Qualität leidet – bei Tampa Bay hingegen könnte eine Schwächephase oder eine Verletzung Vasilevskys unangenehm werden.

Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine enge Serie werden – mit leichten Vorteilen für die Bolts.