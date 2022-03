Lesedauer: ca. 1 Minute

Der deutsche Stürmer Nico Sturm wechselt mit sofortiger Wirkung von den Minnesota Wild zu den Colorado Avalanche

Die Minnesota Wild geben Nico Sturm überraschend an die Colorado Avalanche ab und erhalten dafür im Tausch Angreifer Tyson Jost. Sturm befindet sich im letzten Jahr eines Zweijahresvertrags, der ihm jährlich 750.000 US-Dollar einbringt. In der aktuellen Saison hat der 26-Jährige in 53 Partien bislang 17 Scorerpunkte (neun Tore, acht Vorlagen) gesammelt. Sollte er noch einen weiteren Punkt in dieser Spielzeit verbuchen, stellt er einen neuen Karrierebestwert auf. Insgesamt markierte Sturm in 111 Hauptrunden-Spielen für Minnesota 36 Scorerpunkte (20 Tore, 16 Assists). In neun Playoffsspielen kommen nochmal drei Scorerpunkte (zwei Tore, eine Vorlage) hinzu. Die Minnesota Wild verpflichteten Sturm im Jahre 2019 als Free Agent. „Nico ist ein großer, starker Stürmer, der auch eine enorme defensive Präsenz mitbringt“, sagte Joe Sakic, General Manager der Avalanche. „Er ist ein defensiver Center, der sich aber auch offensiv einbringen kann und in Unterzahl gute Qualitäten hat.“ Der 24-jährige Tyson Jost hat in 59 Partien in der aktuellen Saison 14 Punkte (sechs Tore, acht Assists) erzielt. Jost wurde im Draft 2016 von Colorado an zehnter Position ausgewählt, sammelte in 321 Spielen der regulären Saison 103 Punkte (45 Tore, 58 Vorlagen) und markierte in 40 Playoffpartien zehn Scorerpunkte (sechs Tore, vier Assists). Colorado spart durch diesen Tausch einiges an Budget ein und kann so zur Trading-Deadline nochmal wichtigen Platz unter der Budgetgrenze freimachen, um eventuell noch weitere Deals einfädeln zu können. Die Avalanche ist mit 42 Saisonsiegen und 89 Punkten nach 60 Spielen das beste Team der Liga und gilt als heißer Anwärter auf den Stanley Cup-Sieg.