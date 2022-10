Lesedauer: ca. 2 Minuten

Moritz Seider steuert den ersten Scorerpunkt der Saison bei, Nico Sturm gelingt bereits sein drittes Saisontor im Trikot der San Jose Sharks und die Seattle Kraken schenken Sieg ohne den verletzen Torhüter Philipp Grubauer her.

Am gestrigen Sonntag waren mit Nico Sturm und Moritz Seider gleich zwei deutsche Spieler mit ihren Teams im Einsatz. Torhüter Philipp Grubauer stand verletzungsbedingt bei den Seattle Kraken nicht im Kader.

Nico Sturm erzielte beim 3:0-Auswärtssieg der San Jose bei den Philadelphia Flyers bereits seinen dritten Saisontreffer. Der 27-jährige Augsburger setzte in der 57. Minute per Emptynetter den Schlusspunkt zum 3:0. Zuvor trafen Erik Karlsson und Steven Lorentz zur 2:0-Führung der Kalifornier, die im achten Saisonspiel erst den zweiten Sieg einfuhren. Sturm erhielt mit 16:22 Minuten einer der meisten Einsatzzeiten der Sharks-Stürmer und wußte auch mit vier Torschüssen, vier Checks und einem Plus-Minus-Wert von +1 zu überzeugen. Zum Matchwinner avancierte San Joses Torhüter James Reimer, der alle 30 Schüsse auf seinen Kasten parierte und sich so seinen ersten Saison-Shutout verdiente.

Auch der zweite deutsche Spieler Moritz Seider konnte mit den Detroit Red Wings einen ungefährdeten 5:1-Erfolg gegen die Anaheim Ducks feiern. Der 21-jährige Nationalverteidiger steuerte dabei seinen ersten Scorerpunkt dieser Spielzeit bei, als er in Überzahl die Vorlage zum frühen 1:0 von Dylan Larkin (3.) gab. Mann der Partie war der Tscheche Domink Kubalik, der ein Tor und zwei Vorlagen markierte. Es war der dritte Sieg in der fünften Partie für Detroit, während Anaheim nach einem Sieg zum Saisonstart nun die fünfte Pleite hintereinander hinnehmen musste.

Die Seattle Kraken verloren ohne ihren an einer Unterkörperverletzung laborierenden deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer auswärts bei den Chicago Blackhawks mit 4:5. In einem wilden Schlagabtausch mit mehreren Führungswechseln, lag Seattle bis zur achten Spielminute bereits mit 2:0 vorne, bevor Chicago mit zwei späten Toren zur ersten Pause auf 2:2 ausglich. Max Domi bescherte nur 32 Sekunden nach Wiederbeginn Chicago die erstmalige Führung. Doch die Kraken hatten die passende Antwort parat und gingen wiederum durch die Treffer von Matty Beniers und Vince Dunn mit 4:3 in Front. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein. Die Blackhawks warfen im Schlussabschnitt nochmal alles in die Waagschale und belohnten sich mit einem Doppelschlag innerhalb von 13 Sekunden durch Tyler Johnson (53.) und Jason Dickinson (54.) und drehten die Partie zum 5:4. Diese Führung sollte bis zum Ende Bestand haben und Chicago bejubelte den dritten Sieg in Folge.

Bereits am Samstag waren drei andere deutsche Akteure im Einsatz. Leon Draisaitl unterlag mit den Edmonton Oilers vor eigener Kulisse gegen die noch ungeschlagenen St. Louis Blues mit 0:2. Tim Stützle siegte mit den Ottawa Senators 6:2 gegen die Arizona Coyotes und sammelte dabei zwei Vorlagen. Zwar blieb John-Jason Peterka erstmals in dieser Saison ohne eigenen Punkt, sein Team Buffalo Sabres setzte aber den starken Saisonstart beim 5:1-Erfolg gegen die noch sieglosen Vancouver Canucks mit dem vierten Sieg im fünften Spiel weiter fort.