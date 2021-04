Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Minnesota Wild sind nur noch einen Punkt vom vorzeitigen Playoffeinzug entfernt und könnten sogar noch in den Kampf um den Divisionstitel eingreifen.

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 2:4

Nico Sturm traf im Schlussabschnitt (52.) zum zwischenzeitlichen 3:1, was sich beim 4:2-Auswärtssieg bei den Los Angeles Kings als Game-Winning-Tor herausstellte. Es war das achte Saisontor des 25-jährigen Augsburgers, dessen Punktausbeute aktuell 13 Scorerpunkte beträgt. Mann des Spiels war allerdings Teamkollege Kirill Kaprizov, der mit seinem 20. und 21. Saisontor erheblichen Anteil am sechsten Sieg hintereinander der Minnesota Wild hatte. Der 23-jährige Russe führt in seiner ersten NHL-Saison mit 40 Scorerpunkten die Rookie-Wertung an. Die Minnesota Wild haben nun 63 Punkte und liegen auf dem dritten Rang der West Division, haben aber sogar noch Chancen auf den Divisionstitel, da der Abstand auf Vegas (68 Punkte) und Colorado (66) sehr gering ist. Für die Los Angeles Kings, bei denen der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm als Co-Trainer hinter Bande steht, war es die siebte Niederlage aus den vergangenen zehn Spielen. Mit 40 Punkten liegen die Kalifornier zwar nur auf dem siebten Platz der West Division, jedoch beträgt der Rückstand auf den letzen Playoffplatz, den aktuell die Arizona Coyotes belegen, nur fünf Punkte.

Buffalo Sabres - Boston Bruins 6:4

Die Buffalo Sabres fuhren mit 6:4 einen Achtungserfolg gegen die favorisierten Boston Bruins ein. Sabres-Stürmer Sam Reinhart erzielte dabei einen Hattrick und war der Sieggarant für den Tabellenletzten der East Division. Nationalspieler Tobias Rieder steuerte dem 13. Saisonsieg eine Torvorlage zum zwischenzeitlichen 2:1 bei. Der gebürtige Landshuter stand 11:31 Minuten auf dem Eis und verbuchte seinen siebten Scorerpunkt (5 Tore, 2 Vorlagen) in der laufenden Spielzeit. Ein besonderes Erlebnis war es für Buffalos Torhüter Ukko-Pekka Luukkonen, dessen NHL-Debüt mit 36 Paraden, einer Fangquote von 90 Prozent und einem Sieg seines Teams erfolgreich verlief.

Die weiteren Ergebnisse vom 24.04.2021 in der Übersicht:

New York Rangers - Philadelphia Flyers 4:1

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 1:3

Calgary Flames - Montreal Canadiens 4:2