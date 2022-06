Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Colorado Avalanche reist mit einer 2:0-Serienführung im Gepäck nach Tampa Bay und ist dem Stanley Cup einen großen Schritt näher gekommen.

Mit 7:0 fertigte die Colorado Avalanche in Spiel 2 des Stanley Cup-Finales Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ab. Bereits im ersten Drittel stellte Colorado nach Toren von Valeri Nichushkin (3.), Josh Manson (8.) und Andre Burakovsky (14.) die Weichen früh auf Sieg. Auch im zweiten Abschnitt dominierte die Avalanche und erhöhte durch Nichushkins zweitem Treffer des Spiels und Darren Helm vorentscheidend auf 5:0. Im Schlussdrittel machte der 23-jährige Abwehrstar Cale Makar mit zwei Toren, eines in Unterzahl und eines in Überzahl, den Deckel zum 7:0-Endstand und der 2:0-Serienführung drauf. Avs-Torhüter Darcy Kuemper musste nur 16 Schüsse parieren, um seinen ersten Shutout der diesjährigen Playoffs zu feiern. Der Finne Mikko Rantanen war mit drei Torvorlagen der punktbeste Akteur auf dem Eis. Tampas Goalie Andrei Vasilevskiy (23 Paraden) kassierte in seinem 100. Playoff-Spiel mit sieben Toren so viele wie nie zuvor. Der deutsche Nico Sturm stand für Colorado 10:50 Minuten auf dem Eis und verzeichnete dabei vier Checks, blockte einen Schuss und hatte einen positiven Plus-Minus-Wert von +1. Spiel 3 der Best-of-seven-Serie findet am Montagabend (Ortszeit) in Tampa Bay statt. Die Lightning stehen bereits unter Druck und müssen unbedingt gewinnen, um den Anschluss in der Serie herzustellen. Bereits im Conference-Finale lag Tampa mit 0:2 gegen die New York Rangers hinten und gewann noch mit 4:2.