Titelverteidiger Tampa Bay Lightning setzt im ersten Viertelfinal-Spiel ein Ausrufezeichen im Derby gegen die Florida Panthers. Die Colorado Avalanche hat viel Mühe und bezwingt die St. Louis Blues erst in der Overtime.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist mit einem 4:1-Auswärtserfolg in das Conference-Halbfinale gegen Hauptrunden-Sieger Florida Panthers gestartet. Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen durch Anthony Duclair (14.) mit 1:0 in Führung. Doch Routinier Corey Perry (37.) glich im zweiten Abschnitt in Überzahl nach einer feinen Einzelaktion von Nikita Kucherov zum 1:1 aus. Im Schlussdrittel erhöhte der Stanley Cup-Sieger der vergangenen beiden Jahre den Druck und belohnte sich mit der erstmaligen Führung durch Pierre-Edouard Bellemare zum 2:1. Die spielentscheidende Szene dann knapp vier Minuten vor Ende. Zunächst traf der überragende Nikita Kucherov (56.) zum 3:1 - Florida ließ das Tor auf Torhüter-Behinderung von den Schiedsrichtern überprüfen. Da die Challenge erfolglos blieb, kassierten die Panthers stattdessen eine weitere Strafe und Tampa nutzte das erneute Powerplay in Person von Ross Colton (58.) zum 4:1-Endstand. Zum besten Spieler der Partie wurde Lightning-Goalie Andrei Vasilevkiy mit 33 Paraden und einer Fangquote von 97,1 Prozent ausgezeichnet. Nikita Kucherov und Corey Perry sammelten beide jeweils ein Tor und eine Vorlage. Spiel 2 findet am Donnerstag Abend (Ortszeit) erneut bei den Florida Panthers statt, bevor die Serie für Spiel 3 und 4 nach Tampa Bay wechselt. Zu sehen sind die Spiele bei Sky oder im kostenlosen Live-Stream.

Die Colorado Avalanche konnte Spiel 1 des Conference-Halbfinales gegen die St. Louis Blues knapp mit 3:2 nach Verlängerung für sich entscheiden und bleibt damit in den diesjährigen Play-offs weiter ungeschlagen. Avs-Verteidiger Josh Manson erzielte mit seinem ersten Play-off-Tor der Karriere nach knapp acht Minuten in der Overtime den Siegtreffer zur 1:0-Serienführung der Avalanche. Zuvor lieferten sich beide Teams einen engen Schlagabtausch, der nach 60 Minuten beim Stande von 2:2 in die Verlängerung ging. Blues-Kapitän Ryan O’Reilly (7.) brachte St. Louis bereits früh in Führung, doch im zweiten Drittel drehten die Gastgeber das Spiel und gingen nach Toren von Valeri Nichushkin (24.) und Samuel Girard (32.) mit 2:1 in Front. Jordan Kyrou (57.) nutze die einzige Überzahl-Gelegenheit der Blues zum späten 2:2-Ausgleich. St. Louis durfte sich vor allem bei Torhüter Jordan Binnington bedanken, der mit 51 Paraden sein Team lange im Spiel hielt und sich immer weiter zur Form aus dem Meisterjahr 2019 steigert. Der deutsche Nico Sturm erhielt im Avalanche-Trikot 8:41 Minuten Einsatzzeit und verbuchte dabei jeweils einen Check und geblockten Schuss.