Marc Michaelis von den Vancouver Canucks konnte im direkten Duell mit Tim Stützle bei nur drei Minuten Eiszeit kaum Akzente setzen.

Nach den Vegas Golden Knights haben die ebenfalls in der West Division spielenden Colorado Avalanche als zweites Team der Liga ihren Play-off-Platz fixiert. Im ersten Spiel nach der Rückkehr aus dem COVID-Protokoll besiegten sie ohne Star-Stürmer Mikko Rantanen und Philipp Grubauer, die eben deswegen noch pausieren müssen, die zuletzt schwächelnden St. Louis Blues mit 4:2. Der Meister von 2019 verlor damit sein drittes Spiel in Folge und zwei wichtige Punkte im Kampf um die Endrundenteilnahme.

Greiss hält Sieg der Red Wings fest

Davon sind die Detroit Wings weit entfernt, der Neuaufbau der ruhmreichen Franchise ist in vollem Gange. Aber sie können immer wieder Highlights setzen. Gegen die Dallas Stars traf der im Tausch für Anthony Mantha aus Washington gekommene Jakub Vrana vierfach, Thomas Greiss parierte beim 7:3-Erfolg seines Teams 43 Schüsse. "Er hat ein paar große Chancen vereitelt und uns geholfen, mit drei Toren in Führung zu gehen. Im zweiten Drittel waren die Stars das bessere Team, aber auch hier zeigte er einige Schlüsselparaden und sicherte uns am Ende den Sieg", sagte Coach Jeff Blashill über die Leistung von Thomas Greiss.

Stützle erzielt achten Saisontreffer

Ähnlich wie die Detroit Red Wings bauen auch die Ottawa Senators ein neues Team auf. Ein zentraler Baustein davon ist Tim Stützle. Der 19Jährige traf beim 3:0-Auswärtssieg gegen die Vancouver Canucks zur Führung für die Hauptstädter, als er einen Schuss mit dem Schienbeinschoner unhaltbar abfälschte. Matt Murray im Tor der Senators hielt alle 31 Schüsse der Canucks und verdiente sich damit den 13. Shutout seiner Karriere gegen die Canucks, die erstmals seit ihrer Rückkehr aus der COVID-Zwangspause verloren. So langsam schwinden die Hoffnungen der Westkanadier auf einen Platz in den Play-offs: Zwar haben sie vier bzw. fünf Spiele weniger als die vor ihnen liegenden Calgary Flames und Montreal Canadiens absolviert, aber die müssten sie schon alle gewinnen, um wieder ein Wörtchen mitreden zu können.



Marc Michaelis kam auf exakt 197 Sekunden Eiszeit und konnte in diesen kurzen Einsätzen keine Akzente setzen. Tim Stützle erzielte hingegen seinen achten Saisontreffer und steht damit bei 25 Zählern aus 44 Spielen in dieser Saison, Platz vier unter den Rookies, unter anderem hinter Teamkollege Josh Norris. Zum Vergleich: Leon Draisaitl kam in seiner ersten Saison für die Oilers auf neun Punkte in 37 Einsätzen.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 5:1

Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 3:5

New York Rangers - Philadelphia Flyers 2:3

Buffalo Sabres - Boston Bruins 1:5

New York Islanders - Washington Capitals 0:1 (SO)

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 3:1

Florida Panthers - Carolina Hurricanes 2:4