Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit seinen Saisontreffern Nummer 13 und 14 zu einem 3:1-Erfolg gegen JJ Peterka und die Buffalo Sabres geführt. Ebenfalls siegreich war Nico Sturm beim 5:2 der San Jose Sharks gegen die Chicago Blackhawks.

Die Ottawa Senators haben am Neujahrstag einen knappen 3:1-Sieg gegen die Buffalo Sabres eingefahren. Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle hatte dabei mit zwei Toren erheblichen Anteil am Erfolg. Zunächst eröffnete der 20-jährige Stürmer den Torreigen nach nur 47 Sekunden zur 1:0-Führung der Kanadier. Nachdem Zemgous Girgensos für Buffalo ausglich, brachte Rookie Jacob Lucchini mit seinem ersten NHL-Tor Ottawa wieder in Front. In der 59. Minute markierte dann Stützle die Entscheidung zum 3:1 in das bereits verwaiste Tor der Sabres, die den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis genommen hatten. Während Stützle 21:21 Minuten Einsatzzeit erhielt, stand bei den Gästen JJ Peterka 12:20 Minuten auf dem Eis und verzeichnete dabei zwei Torschüsse und einen Check. Für Buffalo endete damit eine Siegesserie von sechs Spielen und Ottawa feierte den dritten Erfolg aus den vergangenen vier Spielen.

Auch Nico Sturm durfte über ein 5:2 der San Jose Sharks gegen die Chicago Blackhawks jubeln. Der gebürtige Augsburger blieb allerdings ohne Torbeteilgung. Beim 4:1-Sieg der Seattle Kraken gegen die New York Islanders kam Nationaltorhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz.

In den weiteren Partien siegten die New York Rangers bei den Florida Panthers 5:3 und die Carolina Hurricanes bezwangen die New Jersey Devils 5:4 im Shootout.