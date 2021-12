Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken verlieren 1:6 gegen die Pittsburgh Penguins, während Ottawa den dritten Sieg in Folge feiert. Boudreau gewinnt bei seinem Debüt als Coach der Vancouver Canucks.

Tim Stützle durfte zum dritten Mal in Folge über einen Sieg seiner Ottawa Senators jubeln. Die Kanadier gewannen bei den New Jersey Devils mit 3:2 nach Penaltyschießen. Zwar war der 19-jährige aus dem Spiel heraus in 18:34 Minuten bei drei Torschüsse nicht erfolgreich, verwandelte jedoch im Shootout seinen Penalty und hatte so erheblichen Anteil am Sieg. Mit dem Erfolg gaben die Mannen aus der Hauptstadt Kanadas (15 Punkte) die rote Laterne der Atlantic Division an die punktgleichen Montreal Canadiens ab.

Für die Seattle Kraken gab es im Heimspiel gegen die Pittsburgh Penguins eine 1:6-Niederlage. Nationaltorhüter Philipp Grubauer hatte bereits nach fünf Minuten und drei Gegentoren bei vier Torschüssen Feierabend. Er wurde durch Backup Joey Daccord ersetzt, der 24 von 27 Schüssen abwehren konnte. Matchwinner für Pittsburgh waren Danton Heinen (ein Tor, zwei Vorlagen), Jake Guentzel (zwei Tore, ein Assist) und Jeff Carter (zwei Tore). Pens-Kapitän Sidney Crosby wußte ebenfalls mit einem Tor und einer Vorlage zu überzeugen.

Bruce Boudreau feierte ein erfolgreiches Debüt als Trainer der Vancouver Canucks. Mit 4:0 fertigten die Kanadier in der heimischen Rogers Arena die Los Angeles Kings ab. Der 66-jährige Coach wurde erst am Vortag als Nachfolger des entlassenen Travis Green bekanntgegeben. Keeper Thatcher Demko verdiente sich mit 31 Paraden seinen ersten Shutout der Saison. Die beiden Stürmer Brock Boeser und J.T. Miller verzeichneten jeweils ein Tor und eine Vorlage. Für Vancouver, dass mit hohen Ambitionen in die Saison startete, war es erst der neunte Erfolg nach 26 Partien.

Die Ergebnisse von Montag, 06.12.2021 in der Übersicht:

New Jersey Devils - Ottawa Senators 2:3 n.P.

Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche 5:7

Washington Capitals - Anaheim Ducks 4:3 n.P.

Dallas Stars - Arizona Coyotes 4:1

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 4:0

Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins 1:6