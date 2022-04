Lesedauer: ca. 2 Minuten

Auston Matthews erzielt als erster US-Amerikaner 60 Saisontore und Steven Stamkos erreicht erstmals 100 Punkte in seiner Karriere.

Tim Stützle war beim 5:4-Overtimeerfolg der Ottawa Senators gegen die New Jersey Devils mit zwei Toren und zwei Vorlagen der überragende Mann der Partie. Seine Saisontore Nummer 21 und 22 erzielte der 20-jährige Nationalspieler zum 3:1 in Überzahl und 4:2 in Unterzahl. Zudem bereitete er das 1:0 durch Thomas Chabot und den sehenswerten Siegtreffer in der Verlängerung von Drake Batherson vor. Damit hat Stützle bereits starke 57 Scorerpunkte (22 Tore, 35 Vorlagen) in 77 Hauptrundenpartien gesammelt. „Wir haben heute kein tolles Spiel gemacht“, sagte Stützle. „Ich denke es war ziemlich solide, aber wir hätten viel besser spielen können.“ Trotz des 32. Saisonsiegs hat Ottawa bereits seit einiger Zeit keinerlei Chancen mehr die Playoffs zu erreichen.

Die Edmonton Oilers haben nach dem 5:1 gegen die Pittsburgh Penguins den zweiten Platz in der Pacific Division und das Heimreicht in der ersten Runde gegen die Los Angeles Kings gesichert. Einmal mehr war Connor McDavid mit vier Scorerpunkten (ein Tor, drei Assists) der Mann der Partie. Mit 122 Scorerpunkten (44 Tore, 78 Vorlagen) baute er seine Führung in der Gesamtwertung der Topscorer weiter aus. Leon Draisaitl erzielte eine Vorlage und liegt mit 109 Punkten (55 Tore, 54 Assists) nur noch einen Zähler von seiner persönlichen Bestmarke (110 Punkte) entfernt.

Auston Matthews erzielte zwei Treffer beim 3:0-Erfolg der Toronto Maple Leafs gegen die Detroit Red Wings und erreichte als erster US-Amerikaner in der NHL-Geschichte 60 Tore in einer Spielzeit. Unter den aktiven Spielern gelang dies nur noch Steven Stamkos (60 Tore, Saison 2011-12) und Alex Ovechkin (65 Tore, Saison 2007-08). „Es ist eine große Ehre mit diesen beiden Jungs (Stamkos und Ovechkin) und dem, was sie in ihrer Karriere erreichen konnten, in einem Atemzug genannt zu werden“, sagte Matthews nach der Partie. Toronto hat damit den zweiten Rang in der Atlantic Division und Heimrecht in der ersten Playoff-Runde sicher. Bei Gegner Detroit hatte der deutsche Youngster Moritz Seider mit sechs Torschüssen und 25:29 Minuten Einsatzzeit Bestwerte seines Teams. Torhüter Thomas Greiss kam bei den Red Wings nicht zum Einsatz.

Steven Stamkos war an allen vier Toren (zwei Tore, zwei Vorlagen) des 4:1-Erfolgs der Tampa Bay Lightning gegen die Columbus Blue Jackets beteiligt und erreichte damit erstmals den Meilenstein von 100 Punkten (39 Tore, 61 Vorlagen) in einer Saison.

Die Colorado Avalanche haben die Punkteserie der St. Louis Blues von 16 Spielen (14-0-2) mit einem 5:3 beendet. Damit hat Colorado, dass nicht mehr vom ersten Platz in der Central Division und Western Conference zu verdrängen ist, mit 118 Punkten immer noch die Chance die Florida Panthers (120 Punkte) als bestes Team der Liga abzufangen. Zudem haben die Mannen aus dem US-Bundesstatt Denver mit 118 Punkten den Franchise-Rekord aus der Saison 2000-01 eingestellt. Der deutsche Stürmer Nico Sturm spielte in knapp zehn Minuten eine eher unauffällige Partie.

Die Ergebnisse von Dienstag, 26.04.2022 in der Übersicht:

Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings 3:0



Boston Bruins – Florida Panthers 4:2

Ottawa Senators – New Jersey Devils 5:4 n.V.

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 4:1

New York Rangers - Carolina Hurricanes 3:4

Pittsburgh Penguins – Edmonton Oilers 1:5

Washington Capitals – New York Islanders 1:4

Nashville Predators – Calgary Flames 4:5 n.V.

Minnesota Wild – Arizona Coyotes 3:5

Dallas Stars – Vegas Golden Knights 3:2 n.P.

Colorado Avalanche – St. Louis Blues 5:3

Vancouver Canucks – Seattle Kraken 5:2

San Jose Sharks – Anaheim Ducks 2:5