Die dritte Sturmreihe der Florida Panthers überragt beim 8:4-Sieg, Auston Matthews gelingt Hattrick bei Aufholjagd der Toronto Maple Leafs mit vier Toren im Schlussdrittel und Moritz Seider siegt mit Detroit in der Verlängerung.

Tim Stützle war der Matchwinner beim 3:2-Erfolg der Senators nach Verlängerung gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl. Der 20-jährige Nationalspieler lieferte sich Mitte des dritten Drittels gegen Oilers-Verteidiger William Lagesson seinen ersten Faustkampf in der NHL. Stützle musste im Anschluss mit einer Platzwunde in die Kabine und kehrte nach der Behandlungspause kurz vor Ende der regulären Spielzeit wieder zurück auf das Eis. In der Verlängerung fand Stützle dann mit einem Kunstschuss genau die Lücke zwischen der Schulter von Oilers-Goalie Mikko Koskinen und dem linken Winkel und vollendete so zum 14. Saisonsieg der Senators. Neben seinem achten Saisontor (21 Scorerpunkte) verzeichnete Stützle in 20:11 Minuten insgesamt fünf Torschüsse und hatte einen starken Plus-Minus-Wert von +2. Auf der Gegenseite erhielt Leon Draisaitl 24:42 Minuten Eiszeit. Nachdem er noch am Samstagabend beim 7:2 gegen Montreal doppelt traf, hatte er diesmal bei seinen sechs Torschüssen kein Erfolgserlebnis. Neuzugang Evander Kane kam, nach seinem ersten Tor im ersten Spiel für Edmonton am vergangenen Samstag, erneut an der Seite von Superstar Connor McDavid (ein Tor) zum Einsatz und bot mit drei Torschüssen und vier Checks wieder eine auffällige Partie. Für Edmonton endete damit eine Siegesserie von vier Spielen, während Ottawa den dritten Sieg aus den vergangenen sechs Partien (3-1-2) feierte.

Abwehrspieler Jordan Oesterle erzielte mit seinem ersten Tor im Trikot der Detroit Red Wings den Siegtreffer zum 2:1 in der Verlängerung gegen die Anaheim Ducks. Der in Detroits Vorort Dearborn Heights aufgewachsene 29 Jahre alte US-Amerikaner beendete damit eine Durststrecke von 61 torlosen Spielen - zuletzt traf er im Januar 2021 noch im Dienste der Arizona Coyotes. An dessen Seite agierte der deutsche Rookie Moritz Seider, der mit 25:35 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams hatte und neben zwei Torschüssen auch starke vier Blocks verzeichnete. Der in Zell geborene Rechtsschütze markierte am Wochenende im Spiel gegen Toronto (4:7 verloren) seine Torvorlagen Nummer 24 und 25 und hat aktuell 29 Zähler auf seinem Punktekonto. Torhüter Thomas Greiss saß als Backup auf der Bank der Red Wings. Trotz der Niederlage punktete Anaheim im sechsten Spiel in Folge und belegt mit 55 Punkten den zweiten Rang der Pacific Division. Detroit liegt nach dem 20. Saisonerfolg aus 46 Partien auf dem fünften Platz der Atlantic Division.



Das beste Team der Liga unterstrich beim Gastauftritt bei den Columbus Blue Jackets mit einem 8:4-Erfolg die starke Verfassung. Die dritte Sturmreihe der Panthers um Mason Marchment (zwei Tore, vier Vorlagen), Sam Reinhart (drei Tore, eine Vorlage) und Anton Lundell (fünf Vorlagen) überragte beim 32. Saisonsieg. Ganz nebenbei baute Jonathan Huberdeau mit einem Assist seine Führung als Topscorer der Liga auf 63 Punkte (17 Tore, 46 Vorlagen) auf Verfolger Leon Draisaitl (61 Punkte) aus.

Auston Matthews war mit seinem fünften Karriere-Hattrick und einer Torvorlage der Sieggarant beim 6:4 der Toronto Maple Leafs gegen die New Jersey Devils. Grundstein des Erfolg war ein hervorragendes letztes Drittel, in dem die Kanadier einen 2:4-Rückstand mit vier Toren in ein 6:4 umwandelten. Mitchell Marner baute mit einem Tor und zwei Vorlagen seine Punkteserie auf sechs Spiele aus.

Mit 3:1 siegten die Vancouver Canucks bei den Chicago Blackhawks. Canucks-Keeper Jaroslav Halak (20 Paraden) siegte bei seinem ersten Starteinsatz seit dem 30. Dezember und bescherte den Blackhawks die sechste Niederlage aus den vergangenen sieben Partien. Alex Chiasson brachte in seinem 600. NHL-Spiel Vancouver mit 1:0 in Front, bevor Brock Boeser auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Connor Murphy machte das Spiel nochmals spannend, doch Luke Schenn sorgte in der Schlussminute per Empty Netter für die Entscheidung.